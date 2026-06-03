به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، تیم فوتبال امید ایران امروز چهارشنبه یک جلسه تمرینی در مجموعه ورزشی منطقه لارا برگزار کرد که نزدیک به ۱۰۰ دقیقه طول کشید.

حسین عبدی نکات فنی و تاکتیکی موردنظر خود را در ابتدای تمرین به بازیکنان اعلام کرد.

آنها سپس پاس کاری در فضای کوچک را تجربه کردند که اصرار کادرفنی روی دقت بالای آنها بود.

ملی پوشان زیر ۲۳ سال سپس دفاع خطی را مرور کردند که نکات مهمی را دستیاران عبدی به آنها اعلام کردند.

سرمربی تیم‌ملی امید سپس بازی درون تیمی را در دستور کار قرار داد. او با فریادهایش روی جزئیات بازی تمرینی توجه داشت و از بازیکنان خواست تا روی ارسال‌های دقیق و گردش توپ با نهایت دقت توجه و تمرکز داشته باشند.

بازیکنان تیم‌ملی امید سپس راهی حوضچه‌های یخ شدند تا خود را برای تمرین صبح فردا آماده کنند.