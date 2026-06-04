رئیس سازمان حج و زیارت، حضور گسترده و میدانی نیرو‌های راهنما در مشاعر مقدسه را عامل مهمی در آرامش‌بخشی به زائران دانست و گفت: این خدمت‌رسانی مسئولانه باید تا آخرین روز حضور حجاج در سرزمین وحی ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در بازدید از واحد راهنمایان حج، با اشاره به عملکرد مثبت این مجموعه به‌ویژه در ایام تشریق، اظهار کرد: خدمات راهنمایی و هدایت حجاج در مشاعر مقدسه نقش مؤثری در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر زائران ایفا کرده است.

وی با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های راهنما افزود: هر جا که زائران شما را با لباس‌های راهنمایی و امدادی مشاهده می‌کردند، احساس آرامش بیشتری داشتند؛ چرا که اطمینان می‌یافتند فردی از هموطنانشان در کنار آنان حضور دارد و آماده کمک و پشتیبانی است.

خدمت‌رسانی راهنمایان تا پایان عملیات حج ادامه دارد خدمت‌رسانی راهنمایان تا پایان عملیات حج ادامه دارد خدمت‌رسانی راهنمایان تا پایان عملیات حج ادامه دارد خدمت‌رسانی راهنمایان تا پایان عملیات حج ادامه دارد خدمت‌رسانی راهنمایان تا پایان عملیات حج ادامه دارد

رشیدیان حضور پررنگ و میدانی راهنمایان حج در عرفات و منا را از عوامل موفقیت عملیات حج امسال برشمرد و تصریح کرد: حضور فعال شما موجب شد آمار قابل قبولی در زمینه سرعت عمل برای شناسایی، راهنمایی و یافتن زائران شکل بگیرد و بسیاری از دغدغه‌های حجاج در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت تداوم این خدمات تا پایان عملیات حج خاطرنشان کرد: این رویکرد ارزشمند و خدمت‌رسانی مسئولانه باید تا آخرین روز حضور حجاج در سرزمین وحی ادامه داشته باشد تا زائران در تمامی مراحل سفر معنوی خود از حمایت و همراهی نیرو‌های خدمتگزار بهره‌مند شوند.

رشیدیان در پایان، از تلاش‌های تمامی عوامل واحد راهنمایان حج قدردانی کرد و نقش آنان را در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران، نقشی مؤثر و ماندگار توصیف کرد.