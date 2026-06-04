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رئیس سازمان حج و زیارت، حضور گسترده و میدانی نیروهای راهنما در مشاعر مقدسه را عامل مهمی در آرامشبخشی به زائران دانست و گفت: این خدمترسانی مسئولانه باید تا آخرین روز حضور حجاج در سرزمین وحی ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در بازدید از واحد راهنمایان حج، با اشاره به عملکرد مثبت این مجموعه بهویژه در ایام تشریق، اظهار کرد: خدمات راهنمایی و هدایت حجاج در مشاعر مقدسه نقش مؤثری در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر زائران ایفا کرده است.
وی با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی نیروهای راهنما افزود: هر جا که زائران شما را با لباسهای راهنمایی و امدادی مشاهده میکردند، احساس آرامش بیشتری داشتند؛ چرا که اطمینان مییافتند فردی از هموطنانشان در کنار آنان حضور دارد و آماده کمک و پشتیبانی است.
رشیدیان حضور پررنگ و میدانی راهنمایان حج در عرفات و منا را از عوامل موفقیت عملیات حج امسال برشمرد و تصریح کرد: حضور فعال شما موجب شد آمار قابل قبولی در زمینه سرعت عمل برای شناسایی، راهنمایی و یافتن زائران شکل بگیرد و بسیاری از دغدغههای حجاج در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت تداوم این خدمات تا پایان عملیات حج خاطرنشان کرد: این رویکرد ارزشمند و خدمترسانی مسئولانه باید تا آخرین روز حضور حجاج در سرزمین وحی ادامه داشته باشد تا زائران در تمامی مراحل سفر معنوی خود از حمایت و همراهی نیروهای خدمتگزار بهرهمند شوند.
رشیدیان در پایان، از تلاشهای تمامی عوامل واحد راهنمایان حج قدردانی کرد و نقش آنان را در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران، نقشی مؤثر و ماندگار توصیف کرد.