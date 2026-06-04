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رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تفاهمنامه این سازمان با بهزیستی، از حجاج خواست تا سهمی از ولیمههای خود را با محرومان تقسیم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در خصوص وضعیت بازگشت زائران خانه خدا اظهار داشت: در حال حاضر پروازهای بازگشت حجاج کشورمان به طور منظم برقرار است و این روند تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وی با یادآوری تفاهمنامه همکاری میان سازمان حج و زیارت و سازمان بهزیستی در قالب طرح «ولیمه مهربانی»، بر اهمیت مشارکت اجتماعی حجاج تاکید کرد.
رشیدیان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) که میفرمایند: «اگر سفرهای انداخته شود و مردم مستضعف و محروم در آن راهی نداشته باشند، آن سفره برکت نخواهد داشت»، گفت: حجاج ایرانی پس از بازگشت از سرزمین وحی و بهرهمندی از توفیق زیارت خانه خدا و حضور در مناسک عرفات، منا و مشعرالحرام، به صورت سنتی اقدام به برگزاری مراسم ولیمه برای آشنایان میکنند.
رئیس سازمان حج و زیارت از همه زائران درخواست کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت این مراسم، سهمی را برای هموطنان محروم و نیازمند به یاری کنار بگذارند تا به فرمایش پیامبر اکرم (ص)، سفرههای آنان پربرکت و مشمول رحمت الهی باشد.