نادر برهانی مرند، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر که از چند روز گذشته در بیمارستان بستری بود، مرخص شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همسر این هنرمند با اعلام این خبر گفت: نادر برهانی مرند از بیمارستان مرخص شده است.

برهانی مرند در چند روز گذشته به دلیل آسیب‌دیدگی در تصادف، در بیمارستان بستری بود.

او در این تصادف از ناحیه ریه و ستون فقرات آسیب دید و دچار شکستگی دنده نیز شد و برای درمان ریه خود، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

او ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان بود و با بهتر شدن حالش، درمان خود را در بخش عمومی ادامه داد.

نادر برهانی مرند که زمستان سال ۱۴۰۳ نمایش «هدویگ» را در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرده بود، به تازگی از اجرای نمایشی بزرگ درباره کورش کبیر خبر داد.