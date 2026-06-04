همزمانی مبارک سالروز عید غدیر خم و رحلت امام خمینی (ره) تاکیدی مضاعف بر توجه به ولایت و پیروی از رهبران دینی در جاده مهدویست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مردم انقلابی ایران عزیز که سال ۵۷ دست یاری به امام راحل، سلاله پاک ائمه اطهار علیهم السلام دادند امروز غدیریون جاده مهدوی هستند و برای رساندن پرچم مقدس ایران سرافراز به دستان مبارک امام زمان (عج) تمام قد پای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

همزمان با شب عید سعید غدیر و ایام ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)به مناسبت عید بزرگ غدیر خم آیین‌های گرامیداشت این روز مبارک در مناطق مختلف استان برگزار شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد: میهمانی کیلومتری غدیر با برپایی مواکب فرهنگی، عصر امروزساعت ۱۶ تا ۲۲ از بلوار آزادگان تا میدان کوثر کرمان برگزار می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی هم از ساعت ۱۴فردا در محدوده کرمان میدان کوثر اعمال خواهد شد.