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معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح «میدان همدلی» با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی مدارس کشور به یک مترمربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد جعفری روز چهارشنبه در جلسه نهضت ملی توسعه عدالت آموزشی در استانداری اردبیل با بیان اینکه سرانه فعلی فضاهای ورزشی در مدارس سراسر کشور بهطور میانگین ۴۸ صدم مترمربع است، اظهار کرد: براساس تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، ارتقای این شاخص به یک متر مربع در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: طرح «میدان همدلی» با رویکرد بهسازی و بهینهسازی فضاهای ورزشی با اولویت درونمدرسه و با بهرهگیری از ظرفیت خیرین، مشارکتهای مردمی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی از سال گذشته آغاز شده است.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی در استان اردبیل اکنون به ۶۶ صدم مترمربع رسیده و در سالهای آینده هم به شاخص کشوری میرسد، ادامه داد: اردبیل موفق به کسب رتبه نهم در بین استانهای کشور شده که نشاندهنده موفقیت در بهرهگیری از ظرفیتهای نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی است.
جعفری از انعقاد تفاهمنامهای با ادارهکل آموزش و پرورش استان اردبیل خبر داد و گفت: این تفاهمنامه محورهای متعددی از جمله برگزاری المپیادهای ورزشی درونمدرسهای، ارتقای شاخصهای بهداشتی و توسعه زیرساختها را از طریق طرح میدان همدلی در بر میگیرد.
استاندار اردبیل هم در این جلسه با بیان اینکه ۷۰۰ کلاس درس با پراکنش بالا، در چهار شهرستان اردبیل، مشگینشهر، پارسآباد و اصلاندوز احداث میشود، افزود: امیدواریم با احداث این واحدهای آموزشی به ویژه در نواحی یک و ۲ اردبیل و مشگینشهر بتوانیم به سرانه کشوری که ۵۰.۵ متر مربع است دست پیدا کنیم.
مسعود امامی یگانه با بیان اینکه با احداث واحدهای آموزشی تا پایان امسال، اردبیل به سرانه متوسط آموزشی کشور دست پیدا میکند، افزود: رویکرد اصلی دولت چهاردهم توجه به توسعه عادلانه فضاهای آموزشی و پرورشی است تا در کنار آن با کیفیتبخشی به نظام تعلیم و تربیت، زمینه رشد و تعالی نسل آینده فراهم آید.
وی اضافه کرد: تا آخر برنامه هفتم توسعه، سرانه آموزشی به میزان ۶.۱ دهم متر مربع پیشبینی شده که سعی بر این است با احداث واحدهای آموزشی در ۲ سال آینده به این هدفگذاری دست پیدا کنیم.
استاندار اردبیل توجه به مسائل تربیتی و بازنگری در کتب درسی را ضروری دانست و گفت: منابع درسی باید از محفوظات به سمت مهارتآموزی سوق پیدا کند تا دانشآموزان با مهارت کامل در رشتههای مورد تحصیل وارد بازار کار شوند.
امامی یگانه با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم دولت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، افزود: باید از این ظرفیت در مدارس استفاده کنیم تا با کمترین مصرف انرژی، بیشترین کارآمدی را در نظام تعلیم و تربیت شاهد باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل هم در این نشست از هوشمندسازی سه هزار و ۶۰۰ کلاس درس در استان خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم آموزش و پرورش در ۲ حوزه دستاوردهای آموزشی و پرورشی و همچنین نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گامهای مهمی برداشته است.
سیداردشیر رشیدی افزود: نظام تعلیم و تربیت، مهمترین فرصت برای تربیت نسل توانمند و متعهد جهت رشد و پیشرفت همهجانبه کشور محسوب میشود. در همین راستا، دولت چهاردهم ۲ مقوله اساسی تحت عنوان «نظام مسائل آموزش و پرورش» را تعیین کرده و بر مبنای آن برنامهریزی انجام داده است که تحقق آن موجب ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش خواهد شد.
وی با اشاره به حوزه توسعه عدالت در فضای آموزشی بیان کرد: استان اردبیل در این زمینه گامهای مؤثر و اساسی برداشته و بهصورت هفتگی جلساتی با استانداری برگزار میشود و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانی و با اولویت مناطق محروم، شاهد توسعه فضای آموزشی در استان هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه با اشاره به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی در استان گفت: اقداماتی از جمله توانمندسازی نیروی انسانی، تحول در محیطهای آموزشی، اصلاح نحوه یادگیری، تحول در مدیریت آموزشی و نیز بازآرایی چیدمان کلاسها در دستور کار قرار دارد.