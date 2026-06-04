به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پدر شهید جاویدالاثر قنبرعلی غفاری از روستای نوده عطایان بخش دشت‌سر آمل، پس از سال‌ها تحمل رنج فراق فرزند شهیدش، دار فانی را وداع گفت.

مرحوم حاج ابراهیم غفاری، پدر شهید جاویدالاثر قنبرعلی غفاری، عصر چهارشنبه و در شب عید سعید غدیر خم، در سن ۸۴ سالگی و بر اثر بیماری کلیوی به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر صبور و ولایتمدار صبح امروز همزمان با عید غدیر خم از مقابل منزل آن مرحوم تشییع و پس از اقامه مراسم در حسینیه روستای نوده عطایان، در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید جاویدالاثر قنبرعلی غفاری هفتم تیرماه سال ۱۳۴۷ در روستای نوده عطایان بخش دشت‌سر آمل متولد شد. وی که دارای تحصیلات ابتدایی بود، در لشکر ۶ پاسداران خدمت می‌کرد.

این شهید والامقام پنجم اسفندماه سال ۱۳۶۶ در منطقه اندیمشک بر اثر غرق شدن در رودخانه دز به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای روستای نوده عطایان آرام گرفت.