رئیس قوه قضاییه نوشت: امسال غدیر، رنگ و بویی دیگر دارد. این عید بزرگ تقارن‌یافته با سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که در عصر حاضر، با نهضت مقدس خود، موضوع غدیر را برجسته کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و عید غدیر در فضای مجازی نوشت: غدیر، عیدالله اکبر است؛ غدیر، ابلاغ ولایت بلافصل امیرالمؤمنین علیه‌الصّلاةوالسّلام و ابلاغیه تام و تمام حکومت اسلامی از ناحیه خدا و نبی اکرم (ص) است و حضرت امام (ره) در عصر حاضر، بانی اجرای این ابلاغیه شدند؛ پس چه پیوند مبارکی است میان غدیر و گرامیداشت امام راحل. ظهور و بعثت امام خمینی (ره) تجلی مجدد روح متعالی ولایت در عصر حاضر است؛ با نهضت امام (ره) گویی غدیر دوباره جان گرفت تا اسلام راستین رخ نماید و مسیر حق و باطل روشن شود.

امروز اگر جمهوری اسلامی ایران در برابر سنگین‌ترین فشارها، تحریم‌ها، جنگ‌های ترکیبی و توطئه‌های پیچیده دشمنان ایستاده است؛ اگر ملت ایران در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقتدار سخن می‌گوید؛ اگر نیرو‌های مسلح ما به قدرتی بازدارنده و تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند؛ و اگر ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، دفاعی و راهبردی در شمار کشور‌های پیشرفته جهان قرار گرفته، همه اینها ثمره بنیان‌گذاری الهی این بنا توسط امام (ره) و معماری آن توسط رهبر معظم انقلاب است.

در اسلام هیچ مقوله‌ای همچون مسئله ولایت و امامت و تشکیل حکومت اسلامی، مورد تأکید مؤکد قرار نگرفته است؛ اسلام در ردیف والاترین احکام و مقررات خود، مقوله‌ حکومت و ولایت و سرپرستیِ امّت را دارد. به فرمایش امام راحل (ره) در کتاب‌البیع «الإسلام‏ هو الحکومة بشؤونها»؛ یعنی حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. مقوله‌ تشکیل حکومت، امر ولایت و امر مدیریت کشور، جزو متون اصلی دین است و امام راحل این متن اصلی و این عنصر قوام‌بخش دین را در عصر حاضر احیا کردند.

اما موضوع دیگری که غدیر امسال را متفاوت کرده است؛ حال و هوای حاکم بر کشور است؛ غدیر امسال، غدیر حماسه و انتقام است؛ امسال نخستین سالی است که غدیر را بدون امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) گرامی می‌داریم؛ داغ امام شهیدمان را تسلایی نیست؛ تنها تسلا، دانستن و درک این مفهوم است که امام شهید و عزیزمان اکنون در کنار امیرالمؤمنین علی (ع) متنعم و سیراب از حوض کوثر است انشالله.

یاد همه شهدای ایران اسلامی بویژه شهدای غدیری جنگ ۱۲ روزه‌ سال گذشته و ایضاً شهدای جنگ تحمیلی سوم را گرامی می‌داریم و همنشینی آنان با اولیاء الهی بویژه مولی‌الموحدین امام امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام را از خداوند متعال خواستاریم.

در این عید بزرگ، عید ولایت و امامت، که همه وجود ما متعلق به آن است، عهد می‌بندیم که در صراط مستقیم ولایت بمانیم و از فرامین و اوامر حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) تبعیت محض داشته باشیم.