به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، از بعدازظهر با ورود موج ضعیف، شرایط فصلی و محلی و وجود رطوبت کافی در منطقه در ساعات بعد از ظهر تا شب ضمن رشد ابر، در مناطق مرکزی و جنوبی استان رگبار و رعد و برق موقتی پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به نوع بارش‌های بهاری و احتمال رخداد سیلاب ناگهانی و اصابت صاعقه در مناطق مستعد، ساکنان استان را به رعایت موارد ایمنی به ویژه در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی توصیه کرده است.

این شرایط ناپایداری در بعدازظهر‌ها تا اوایل هفته آینده در مناطق ذکر شده تداوم خواهد داشت.