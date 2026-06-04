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اداره کل هواشناسی استان اردبیل از تداوم ناپایداریهای جوی در بیشتر مناطق استان طی دو روز تعطیلات آخر هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، از بعدازظهر با ورود موج ضعیف، شرایط فصلی و محلی و وجود رطوبت کافی در منطقه در ساعات بعد از ظهر تا شب ضمن رشد ابر، در مناطق مرکزی و جنوبی استان رگبار و رعد و برق موقتی پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به نوع بارشهای بهاری و احتمال رخداد سیلاب ناگهانی و اصابت صاعقه در مناطق مستعد، ساکنان استان را به رعایت موارد ایمنی به ویژه در آبراههها و رودخانههای فصلی توصیه کرده است.
این شرایط ناپایداری در بعدازظهرها تا اوایل هفته آینده در مناطق ذکر شده تداوم خواهد داشت.