رئیس‌کل دادگستری مازندران بر هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی برای برگزاری انتخاباتی سالم و افزایش مشارکت مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی در سومین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر سه جنگ تحمیلی، گفت: قانون‌گذار در راستای برگزاری انتخابات سالم شورا‌های اسلامی شهر و روستا، تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های قضایی و امنیتی تعیین کرده است که باید با دقت و هماهنگی کامل اجرا شود.

وی افزود: روند بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان باید با نظارت دقیق و در چارچوب قانون انجام شود تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و مورد اعتماد مردم فراهم گردد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مدیریت جوامع محلی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام داده و نظارت مستمر و مؤثری بر فرآیند انتخابات داشته باشند تا بستر مشارکت گسترده مردم فراهم شود.

پوریانی با اشاره به ماده ۶۴ قانون انتخابات افزود: در بررسی صلاحیت داوطلبان باید نهایت دقت و حساسیت به کار گرفته شود، زیرا مردم انتظار دارند افراد شایسته و دارای صلاحیت برای پذیرش مسئولیت‌های عمومی انتخاب شوند.

وی همچنین تأکید کرد: نامزد‌های انتخابات نیز باید تا پایان فرآیند انتخابات مراقب رفتار و عملکرد خود باشند و در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کنند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا پس از برقراری صلح در جنگ رمضان، گفت: تمامی مسئولان استان دغدغه برگزاری انتخاباتی سالم، کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی را دارند و تحقق این اهداف نیازمند اجرای دقیق مصوبات و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم در اولویت امور کشور قرار دارد، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از جرائم انتخاباتی و صیانت از آرای مردم است.

حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: انتخابات باید در چارچوب قوانین و مقررات برگزار شود تا بررسی صلاحیت داوطلبان و حفاظت از حقوق مردم به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

وی با اشاره به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: شورا‌ها نماد مشارکت مستقیم مردم در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های محلی هستند و نقش مهمی در نظام حکمرانی و توسعه جوامع محلی ایفا می‌کنند.