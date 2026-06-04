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دادستان مهریز از توقیف دو دستگاه خودرو به دلیل آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدحسین دهقان طزرجانی گفت: دو دستگاه خودروی سواری به دلیل تغییر در اصالت و مشخصات خودرو و همچنین ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان در معابر عمومی و پارک، با دستور دادستانی و اقدام نیروی انتظامی توقیف شدند.
وی افزود: رانندگان خودروهای مذکور ضمن پوشاندن چهره خود با ماسک، اقدام به رفتارهای مخل نظم و آسایش عمومی کرده بودند که پس از شناسایی و انجام اقدامات قانونی، خودروها با هماهنگی مقام قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
دادستان مهریز ادامه داد: برخورد با هرگونه اقدام خلاف قانون، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و دستکاری غیرمجاز در مشخصات خودروها با جدیت ادامه خواهد داشت و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.