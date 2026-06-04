گردهمایی «آن‌ها فرشته بودند» و یادبود کودکان قربانی جنگ و ترور به مناسبت روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوزگری، در مقابل ساختمان یونیسف در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، دبیرکل بنیاد هابیلیان، متولی برگزاری این رویداد گفت: در این رویداد که با همکاری نمایندگی یونیسف و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، خواستار آن شدیم که روز کودکان قربانی تجاوزگری، در ۴ ژوئن، به نام کودکان شهید میناب نامگذاری شود.

سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد شهدای ترور، موسوم به هابیلیان، افزود: در این رویداد که با همکاری نمایندگی یونیسف و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، خواستار آن شدیم که روز کودکان قربانی تجاوزگری، در ۴ ژوئن، به نام کودکان شهید میناب نامگذاری شود.

دبیر کل بنیاد هابیلیان، گفت: جنایتکاران آمریکائی، حتی به قوانین سازمان ملل که خودشان آن‌ها را وضع کرده‌اند؛ عمل نمی‌کنند؛ اما امروزه، دنیا، دنیای آگاهی ملت هاست و حالا ملت‌های جهان به جنایت کاری صهیونیزم و دولت تروریسم آمریکا واقفند؛ و اکنون زمان آن است که آگاهی ملت ها، به جای دولت ها، باعث تحولانی در جهان شود و در مقابل اینهمه ستم و ترور و جنایت قد علم کند.

هاشمی نژاد ترور،گفت: ما وظیفه داریم؛ با پیگیری‌های حقوقی در سطح داخلی و بین المللی، صدای مظلومیت این شهدا را به گوش جهانیان برسانیم.

دبیر کل بنیاد شهدای ترور، افزود: این گردهمایی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دفتر یونیسف در تهران برگزار شده.

زهره سادات لاحوردی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم، در رویداد آن‌ها فرشته بودند؛ در گرامیداشت کودکان شهید ترور در ایران، از ضرورت پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه کودکان گفت.

لاجوردی گفت: علیرغم ناامیدی از سازمان‌های بین المللی، باید حقوق مادی و معنوی شهدای جنگ‌های اخیر را سریعتر مطالبه کنیم.

وی از اقدامات اخیر مجلس در رسیدگی هر چه بیشتر به خانواده شهدا، بویژه خانواده شهدای میناب خبر داد.

قهرمانان ورزشی کشورمان ورزشکار، از جمله خواهران منصوریان هم در این تجمع شرکت کردند؛ و با محکوم کردن کودک کشی دشمنان صهیونی_ آمریکائی، و اشاره به مظلومیت شهدای میناب که به جای شنیدن صدای زنگ مدرسه، صدای موشک شنیدند گفتند: کودکان، از سیاست چیزی نمی‌دانند و از سازمان‌های بین المللی میخواهیم اجازه ندهند کودکان، قربانی ترور و تجاوزگری دشمنان شوند.

جمعی از مادران مینابی حاضر در این نشست با یادآوری مظلومیت کودکان شهید میناب خواستار مطالبه حقوق مادی و معنوی شهدای جنک تحمیلی سوم از دشمنان جنایتکار شدند و تاکید کردند: جهان باید صدای مظلومیت شهدای میناب را بشنود.

برخی از مادران داغدار مینابی، ضمن رسیدگی حقوقی، از مسئولان خواستند به حل مشکلات شهرستان میناب و تامین امکانات آن، توجه بیشتری داشته باشند.

همسر شهیده دکتر عسگری، فوق تخصص نوزادان که ۴ نفر از اعضای خانواده خود را در جنگ دوازده روزه از دست داده، در این گردهمایی، گفت: هر کدام از این خون‌های پاک که به ناحق بر زمین ریخته می‌شود؛ موجب آگاهی عده‌ای می‌شود که تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه، از حقیقت دور شده‌اند و این خون‌ها باعث می‌شود، حق را از باطل تمیز دهند. امیدواریم همه به این آگاهی برسند و ماهیت خبیث دشمن آمریکائی _ صهیونی، برای همگان روشن شود؛ آنچنان که دنیا در حال بیداری است.

شهنام شهابی، بازیگر سینما و تلویزیون هم که به اتفاق همسرش در این تجمع، حاضر شده بود، ضمن همدردی، با خانواده کودکان و معلمان شهید مینابی، بر پیگیری حقوقی جنایات دشمنان تاکید کرد و درباره وطن فروشانی که دشمن را دعوت کردند تا به هموطنان حمله کند گفت: بهتر است درباره آنها، کلمه‌ی هموطن را به کار نبریم؛ آن‌ها در واقع، صرفا هم زبان ما هستند؛ و هموطن واقعی هیچوقت راضی نمی‌شود که دشمن به زنان و کودکان بیگناه کشورش حمله کند و آنها را اینطور به شهادت برساند.

در این تجمع، بعد از اجرای نمایش‌های مرتبط با شهدای میناب و روایت برخی خانواده‌های ترور از شهادت عزیزانشان، از جمعی از مادران مینابی، به نمایندگی از خانواده شهدای ترور، قدردانی شد.