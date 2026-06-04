شبکه مستند سیما در جدول پخش روز پنجشنبه خود، دو مستند با مضامین متفاوتِ محیط‌زیستی و دفاع مقدس را برای مخاطبان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «آواز جغد کوچک» ؛ به بررسی زیست‌بوم پرندگان در جنگل‌های زاگرس می‌پردازد و تاثیرات مخرب مداخلات انسانی و تخریب‌های زیست‌محیطی بر زندگی این جانداران را به تصویر می‌کشد. «آواز جغد کوچک» پنجشنبه، ۱۴ خردادماه ساعت ۲۳ پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد (جمعه) ساعت ۱۴ روی آنتن خواهد رفت.

مستند «محله اهل علی» به سراغ خاطرات و حال‌وهوای مردم و شهدای یکی از محلات در دوران دفاع مقدس می‌رود و جلوه‌هایی از ایثار و زندگی اهالی آن منطقه را بازگو می‌کند.

این مستند پنجشنبه ساعت ۲۰ پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد (جمعه) ساعت ۱۳ خواهد بود.

علاقه‌مندان به مستند‌های اجتماعی و حیات‌وحش می‌توانند این دو اثر را در زمان‌های یادشده از شبکه مستند تماشا کنند.