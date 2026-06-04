رئیس اداره تعزیرات حکومتی رامسر از مهر و موم یک واحد صنفی نانوایی به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی و تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن ملکی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رامسر گفت: در راستای تشدید نظارت بر واحد‌های صنفی و صیانت از حقوق شهروندان، طی گشت‌های مشترک و بازرسی‌های انجام شده در روز‌های اخیر، یک باب واحد صنفی نانوایی به علت ارتکاب تخلفات صنفی با صدور حکم قانونی مهر و موم شد.

وی افزود: این اقدام پس از بررسی تخلفات و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه انجام شده و پرونده واحد مذکور برای طی مراحل قانونی در دست رسیدگی قرار دارد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی رامسر با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار و واحد‌های صنفی اظهار کرد: هدف از این اقدامات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد نظم در بازار است.

ملکی خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف صنفی برابر قانون برخورد خواهد شد.