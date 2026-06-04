دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ضمن تشکر از حمایت‌های ایران گفت که غرب و آمریکا نمی‌خواهند که ایران الگوی استقامت و عدالت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود گفت: انقلاب اسلامی ایران علیرغم تمام دشواری‌هایی که با آن‌ها مواجه شد، در تمامی سطوح پیشرفت کرد و از جنبش‌های آزادی بخش حمایت کرد. انقلاب اسلامی ایران بر اساس پیشینه اسلامی و مقابله با ظلم و اشغالگری ظهور و نه شرقی و نه غربی اعلام کرد.

وی تاکید کرد: غرب و آمریکا نمی‌خواهند که ایران الگوی استقامت و عدالت باشد بلکه می‌خواهند این کشور دنباله رو منافع و طغیانگری آن‌ها باشد. مقاومت لبنان الهام گرفته از خط مشی و تفکرات امام خمینی (ره) است، اما ما برای خاک و مردم خود مبارزه می‌کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: از ایران بخاطر کمک به ما در راستای بازگرداندن حقوق و خاکمان در مقابله با تجاوز‌های اسرائیلی و آمریکایی، علیرغم نبرد‌های بزرگی که دارد، تشکر می‌کنیم.

شیخ نعیم قاسم افزود: نتیجه مذاکرات مستقیم بیهوده و ذلت بخش و ننگین لبنان به طور کامل از سوی اقشار گسترده‌ای از ملت لبنان غیرقابل پذیرش است. اعلان واشنگتن ترسیم کننده پایه‌های اساسی تسلیم کردن لبنان در برابر پروژه موسوم به اسرائیل بزرگ است. وقتی که هدف اساسی در هر توافقی خلع سلاح مقاومت است، بدین معناست که این توافق نابودگر قدرت لبنان و تهدیدی وجودی برای نسل کشی ملت مقاوم لبنان است.

وی خاطرنشان کرد: این اعلان در راستای تخریب لبنان و ایجاد بی ثباتی در آن و همچنین ایجاد فتنه میان مردم لبنان است تا اسرائیل بتواند آنچه در جنگ محقق نکرده را در سیاست محقق کند. این مساله برای کسی که به دنبال عزت و کرامت و حفظ خون شهدا و مجروحان و اسرا و این ملت بزرگ و فدارکار است، امری غیرممکن است. اعلان واشنگتن نقشه راهی برای نسل کشی بخشی از ملت لبنان و برده کردن بخش دیگر است.

نعیم قاسم تاکید کرد: ایجاد روند امنیتی با شعار آتش بس پوچ و واهی، همان آرزوی ابلیس برای رفتن به بهشت است، ما تنها به دنبال توقف فراگیر تجاوز‌ها و خروج اسرائیل هستیم. آتش بس باید فراگیر باشد و نباید میان جنوب لبنان و دیگر مناطق تفاوت باشد و تا زمانی که اشغالگری وجود داشته باشد مقاومت نیز ادامه خواهد داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: به هیچ کس تعهد ندادیم که با تجاوز‌ها مقابله نکنیم و تا زمانی که تجاوز‌ها ادامه داشته باشد با تمام قدرت با آن مقابله می‌کنیم. تا زمانی که روستا‌های ما امنیت ندارند و بمباران و ویران می‌شوند و مردم آن‌ها کشته می‌شوند، شهرک‌های صهیونیستی نیز در امان نخواهند بود و شجاعت و صلابت ما را خواهند دید. قاتلان پیامبران در سرزمین ما روی آرامش را نخواهند دید، با متجاوزان مبارزه خواهیم کرد تا آن‌ها را از خاک خود بیرون و تجاوز‌های آن‌ها را متوقف کنیم.

دبیرکل حزب الله گفت: هدف اصلی باید حاکمیت لبنان باشد و تنها راه حل تحقق این امر توقف تجاوز‌های اسرائیل علیه لبنان است. هدف اصلی باید خروج نیرو‌های صهیونیستی از خاک لبنان و استقرار نیرو‌های ارتش در جنوب رود لیتانی و آزادی اسرا باشد. هرگونه ارتباط دادن میان وجود مقاومت و توقف تجاوز‌ها و خروج اسرائیل از خاک لبنان را نمی‌پذیریم. هیچ کس حق ندارد در امور داخلی لبنانی‌ها دخالت کند تا برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زندگی آن‌ها را تنظیم کند. ما خواهان وحدت ملی در مقابله با تجاوز‌ها هستیم و این قدرتی برای همه ما است.

وی ادامه داد: دولت باید به مسئولیت خود عمل کند و شکاف داخلی بوجود آمده به دلیل انتخاب‌های سیاسی اش را حل کند. دولت موظف است که ابتکارعمل و گفت‌و‌گو‌هایی ایجاد کند که منجر به اتحاد لبنانی‌ها در مقابله با تجاوز‌های اسرائیل شود. فرزندان کشور ابتدا باید در مقابله با تجاوز‌ها به تفاهم برسند و بعد از آن مشکلات خود را بر اساس قانون اساسی، توافق طائف و همزیستی مشترک حل خواهیم کرد. از مسئولان می‌خواهیم که این نمایش مضحک و توهین آمیز که اسم آن را مذاکرات مستقیم گذاشتند، متوقف کنند. با اتحاد همه ملت و حمایت از حاکمیت قوی‌تر خواهیم شد و این امر بی شک باعث تسلیم شدن دشمن خواهد شد.