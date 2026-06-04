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اردوی آماده سازی تیم ملی ب والیبال زنان ایران نخستین بار تشکیل میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رشد و توسعه والیبال زنان ایران یکی از اولویتهای کاری فدراسیون والیبال است، به گونهای که قرار گرفتن تیم ملی زنان در بین چهار تیم برتر قاره کهن و همچنین راهیابی به لیگ ملتهای والیبال زنان به عنوان آرمانهای اصلی والیبال ایران در این بخش معرفی شده است.
در راستای آمادهسازی هرچه بیشتر تیم ملی زنان برای حضور در رقابتهای پیش رو، اردوی آماده سازی تیم ملی ب والیبال زنان ایران از نیز از روز شنبه ۱۶ خرداد و همزمان با جام والیبال زنان آسیا در کمپ تیمهای ملی والیبال بانوان (چمران) واقع در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.
۱۵ بازیکن به این اردو دعوت شدند تا تمرینات تیم ملی ب والیبال زنان ایران به مدت ۱۰ روز تا دوشنبه ۲۵ خردادماه پیگیری شود و با توجه به حضور ۱۴ بازیکن در جام والیبال آسیا، دست لی دو هی برای انتخاب بهترینها و حضور در قهرمانی زنان آسیا و بازیهای آسیایی باز باشد.
غزاله بستان، سانیا بحری، مبینا کریمی، نگار حسینی، آیلار سعیدی، ستایش حسینی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، پریا حاجتمند، حورا محمدی، مریم قاضی راد، ریحانه فاضلی، رکسانا عرب خدری، فاطمه عنایت و نازنین علیزاده بازیکنان دعوتی به اردوی تیم ملی ب والیبال زنان هستند.
تمرینات تیم ملی ب والیبال زنان ایران زیر نظر سرگل علیزاده برگزار میشود و تهمینه درگزنی، مهسا کدخدا و صبا ایدلخانی به عنوان مربیان این اردو، ملی پوشان دعوتی را همراهی خواهند کرد.
جام والیبال زنان آسیا از روز شنبه ۱۶ خرداد در کاندون فیلیپین آغاز میشود و تیم ملی ایران از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف اندونزی میرود.