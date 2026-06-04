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همزمان با عید سعید غدیر خم، با مشارکت موکبها و هیئتهای مذهبی، بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم بین مردم، بهویژه نیازمندان و اقشار کمبرخوردار، توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با عید سعید غدیر خم، جشن بزرگ امامت و ولایت، موکبها و هیئتهای مذهبی استان ایلام با همکاری یکدیگر، بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم طبخ و بین مردم توزیع کردند.
این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ اطعام، همدلی با نیازمندان و گرامیداشت عید غدیر انجام شد. سهمیه اصلی این غذاها به خانوادههای کمبرخوردار، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار آسیبپذیر اختصاص یافت.
مراسم اطعام غدیری در نقاط مختلف استان از جمله شهر ایلام برگزار شد و مردم ولایتمدار ایلام در شادی بزرگترین عید شیعیان، مهمان سفره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بودند.