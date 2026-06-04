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رهبر انصارالله یمن گفت: غدیر گواهی بر کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود گفت: به ملت خود و امت اسلامی، به مناسبت عید غدیر و روز ولایت، این مناسبت بزرگ دینی، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
بدرالدین افزود: ملت عزیز ما در این روز مبارک، مانند هر سال، مناسبت ولایت را با شکوه فراوان در استانهای آزاد گرامی داشت. مناسبت غدیر و روز ولایت از مناسبتهای اصیل و از میراث ایمانی ملت مسلمان یمن است.
رهبرانصارالله تاکید کرد: مناسبت غدیر و روز ولایت برای ملت ما پدیدهای تازه نیست، بلکه نسلها و در طول قرنها در چارچوب هویت ایمانی ریشه دار خود آن را گرامی داشته است.
بدر الدین خاطرنشان کرد: ملت ما به مناسبتهای دینی، به ویژه میلاد پیامبر اسلام و دیگر مناسبتها اهمیت میدهد و از دستاوردهای آنها برای حفظ هویت و ارزشهای مهم خود بهره میبرد. ملت ما از جنبههای تربیتی این مناسبتها بهره میگیرد و به آنها اهمیت میدهد، زیرا این کار نشانه قدردانی از نعمتهای الهی و اعتراف به عظمت دین اوست. حادثه غدیر از حقایق تاریخی ثابت و مورد اتفاق مورخان و محدثان است و موضوعی مشکوک یا محل تردید نیست.
رهبر انصارالله همچنین گفت: بزرگداشت غدیر و ولایت، بزرگداشت یک مناسبت اصیل و قطعی و از حقایق مسلم تاریخی است. اهمیت غدیر از آن جهت است که گواهی بر کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی است و قدردانی از این نعمت، خیر دنیا و آخرت را در پی دارد. امت اگر به طور کامل در این مسیر حرکت کند، در همه عرصههای زندگی خود از نعمت کامل بهرهمند خواهد شد. از جلوههای نعمت کامل، نعمت عزت، رهایی از ولایت طاغوت، کرامت انسانی و دستاوردهای بسیار مهم دیگر است.
رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: از مهمترین ابعاد مناسبت غدیر، ثبت و یادآوری ابلاغ تاریخی است که پیامبر اکرم (ص) در اطاعت از فرمان خداوند آن را به مردم رساند. این ابلاغ بزرگ، نشانه عظمت و اهمیت فوقالعاده آن است و شایسته است که به آن توجه شود و با سخن گفتن درباره آن، آن را ثبت و حفظ کنیم.
بدرالدین خاطرنشان کرد: ثبت، اعلام و یادآوری این ابلاغ و سخن گفتن درباره آن، از فواید مهم این مناسبت برای مقابله با تلاشها در جهت تحریف معنا و مفهوم آن و محروم کردن امت از بهرهمندی از آن است. برگزاری مناسبت غدیر در نهادینه سازی مفهوم ولایت اهمیت بسیار زیادی دارد، مفهومی که امت اسلامی را از وابستگی به یهود و مسیحیان مصون میسازد.
رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: مفهوم ولایت، امت را از پذیرش یهود و مسیحیان به عنوان مراکز فرماندهی، هدایت و سلطه بر امت در همه عرصهها بازمیدارد. همراهی و حمایت از یهود و مسیحیان و ایستادن در کنار آنان، خطری بسیار بزرگ برای امت است. وابستگی به دشمنان، امت را به طور طبیعی زیر سلطه طاغوت قرار میدهد و آن را از ولایت الهی دور میسازد.
بدرالدین تاکید کرد: وابستگی به دشمنان خدا انحرافی بسیار خطرناک است و مفهوم ولایت، عزت، استحکام و حفاظت امت اسلامی را در برابر خطر ناشی از یهود و همپیمانان آنها تضمین میکند.
وی افزود: مناسبت روز ولایت، ارتباطی مهم با شرایط امروز ما، شرایط کنونی و نوع چالشها و خطراتی که امت ما با آن روبهرو است، دارد. روز ولایت مناسبتی بسیار مهم است که با شرایط زندگی ما، چالشها و خطرات موجود و همچنین با اصول بنیادین اسلامی که در دین ما اهمیت فراوان دارند، پیوند خورده است. برخی کشورها به مناسبتهای بی اهمیت میپردازند، برخی از آنها حتی مناسبتهای یهودی است که دارای محتوایی فسادآور بوده و روحیه وابستگی و وفاداری به یهود را تقویت میکند. وداع پیامبر (ص) با امت خود در حجة الوداع و آگاه ساختن آنان از نزدیک بودن رحلتشان، در چارچوب تأکید بر سازوکار مهمی بود که آینده امت را تضمین میکرد.
رهبر انصار الله یمن خاطرنشان کرد: موضوع ولایت، حساسترین موضوع نزد هر قوم و هر گروهی است و حساسیت نسبت به آن از هر موضوع دیگری بیشتر است. اهمیت این ابلاغ مهم درباره ولایت در آن است که مسیر آینده مطمئن را برای امت اسلامی ترسیم کرده است، مسیری که اگر به آن پایبند بماند، به کمال اسلام دست خواهد یافت. اسلام دینی است که آثار و ثمرات خود را در شخصیت انسانها، تعالی آنان و در واقعیت زندگیشان نشان میدهد. ابلاغ تاریخی غدیر، پیشینهای از نصوص و متون بسیار مهم دارد که بر جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) در میان امت تأکید میکنند.
بدرالدین همچنین گفت: موضوع مهم ولایت در آیات قرآن، اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا در چارچوب هشدار نسبت به پذیرش ولایت یهود و مسیحیان و حتمی بودن نبرد با آنها مطرح شده است. اصل ولایت در کارآمدی اسلام در زندگی مسلمانان و تحقق ثمرات وعده الهی در دنیا و آخرت، اهمیت فوقالعادهای دارد و از جمله نقش آن، مصون سازی امت از وابستگی به دشمنانش است.
بدرالدین افزود: وابستگی به یهود و مسیحیان فقط یک موضع گیری سیاسی نیست، بلکه آثار منفی آن به جنبههای مختلف زندگی ما سرایت میکند و به بهای تضعیف اصول و ارزشهای دینی ما تمام میشود. آثار وابستگی به یهود و مسیحیان و سیاست جلب رضایت آنها به همه عرصههای زندگی ما کشیده میشود، در حالی که آنها با سیاستهای خود در پی هدف قرار دادن ما هستند که هدفش محروم کردن ما از همه عناصر قدرت و کنار زدن هر آن چیزی است که در دین اهمیت دارد. وابستگی به یهود و مسیحیان پیامدهای عملی در پی دارد که به معنای فاصله گرفتن از مسیر دین به سود دشمنان و برخلاف منافع امت است، امری که به امت ما آسیب میزند، آن را تضعیف، خوار، متفرق، سرکوب، گمراه و فاسد میکند.
رهبر انصار الله یمن تاکید کرد: همراه با وابستگی به یهود و مسیحیان، زمینه برای تسلط آنها نیز فراهم میشود تا در جایگاه فرماندهی، دخالت در امور امت و جهت دهی به آن قرار گیرند، اما از موضع دشمنی، نه خیرخواهی برای این امت. رابطه بسیاری از نظامها و ملتها به جایی رسیده است که در همه عرصههای زندگی، دستورالعملها و دیکتههای یهودی-صهیونیستی را دریافت و اجرا میکنند.
بدرالدین خاطرنشان کرد: وابستگی به دشمنان صهیونیست یهودی مسئلهای بسیار خطرناک برای مسلمانان است و امت باید به محافظت در برابر آن، توجه داشته باشد. وابستگی به صهیونیستهای یهودی به دوری از اصول و مبانی دین منجر میشود. دشمنان امت بر کنار زدن اصول دینی دارای نقش اساسی در مصون سازی امت در برابر شرارتهای خود تمرکز دارند. نتیجه وفاداری و وابستگی به دشمنان امت، سلب آزادی و استقلال امت است.
رهبر انصار الله یمن همچنین گفت: هرگاه وضعیت مسلمانان به گونهای شود که در برابر دشمنان خود تسلیم باشند، آنان در مسیر به بردگی کشاندن و تحقیر امت حرکت خواهند کرد. دشمنان در تلاش هستند امت را تحت سلطه قرار دهند و آن را به امتی شکست خورده، ذلیل و خوار تبدیل کنند. شایسته است امت نسبت به مسئله پذیرش ولایت یهود و مسیحیان و اینکه آنها متولی و حاکم بر امور امت شوند، بسیار حساس و نگران باشد. دشمنان امت با همه شرارت، جنایت، فساد، گمراه سازی و تضادی که با این امت دارند، با اصول و ارزشهای الهی دشمنی میکنند. تفاوت و تقابل امت با یهود، مسلمانان را در جایگاهی قرار میدهد که باید در برابر آن دشمنان موضعی متمایز داشته باشند و آن را نپذیرند. امت باید بر آنچه آن را از دخالت دیگران در امورش مصون میسازد، پایبند باشد. پذیرش دشمن در جایگاه فرماندهی و سلطه بر امت، با هدف آن است که امت حامی آن شود و همه امور خود را در اختیار دشمن قرار گیرد.
بدرالدین تاکید کرد: پذیرش ولایت دشمن، کسانی را که آن را میپذیرند به ورود تحت ولایت طاغوت سوق میدهد، ولایتی که کاملا با مسیر ایمان در تضاد است. شایسته نیست این امت نسبت به سخن گفتن از ولایت الهی حساسیت یا بدبینی داشته باشد. هرگاه امت بر مفهوم ولایت آنگونه که قرآن و آنچه از رسول خدا (ص) نقل شده تأکید کند، خواهد دید که این مفهوم به شکلی والا و جذاب ارائه شده است.
وی افزود: مفهوم ولایت با تبلیغات گسترده یهود، مسیحیان و منافقان قرار دارد و همواره با کارزارهایی برای تحریف آن از طریق دروغها و افتراها مواجه بوده است. خروج از ولایت خداوند، ورود به ولایت طاغوت با همه شرارتها، فساد، ظلم، باطل و سرکشی آن است و سرانجامش جهنم و زیان انسان خواهد بود. ویژگی مؤمنان، ایمان به ولایت کامل الهی است که همه عرصههای زندگی، از هدایت و قانونگذاری گرفته تا امر و نهی را دربرمیگیرد. پذیرش ولایت خداوند، پیوندی ایمانی است که ما را وادار میکند در زندگی بر اساس هدایت و دستورات او حرکت کنیم، به او اعتماد داشته باشیم، به او پناه ببریم، از او اطاعت کنیم و بر اوامر و نواهی او استوار بمانیم. امتداد ولایت در زمینه هدایت و اداره امور زندگی در عرصههای عملی، به رسول خدا (ص) میرسد. ولایت پیامبر (ص) جدا یا مستقل از ولایت خداوند نبود، بلکه امتداد ولایت الهی از جایگاه رسالت و ابلاغ پیام الهی بود.
بدرالدین تاکید کرد: ادامه مسیر هدایت و امر و نهی در روند رسالت الهی، در قرآن و رسول خدا (ص) تجلی یافته است. مسیر اسلامی که مسلمانان باید در آن حرکت کنند، بر پایه تمسک به قرآن کریم، هدایت جویی از آن و پیروی از آن در همه عرصههای زندگی استوار است. رابطه مسلمانان با دینشان تنها یک التزام عملی محدود نیست، بلکه ارائه الگویی ممتاز در زندگی بشری و رساندن پیام اسلام به جهانیان است. مسلمانان صاحب یک مأموریت مقدس و بزرگ هستند و باید به آن توجه داشته باشند. مسلمانان نباید اجازه دهند یهود و مسیحیان آنان را تا آنجا تنزل دهند که حتی پایبندی به دین خود را در زندگی، جامعه و شرایط خود از دست بدهند.
رهبر انصارالله یمن گفت: امت اسلامی باید حامل پیام الهی باشد و در میان ملتهای جهان حرکت کند؛ به خیر دعوت کند، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، در راه خدا جهاد کند و برای برپایی عدالت در زندگی تلاش نماید.
وی افزود: مأموریتهای امت اسلامی مأموریتهایی بزرگ، مقدس و افتخارآمیز است و این امت در انجام این وظایف از همراهی، تأیید و یاری خداوند برخوردار خواهد بود.
رهبر جنبش انصارالله یمن تأکید کرد: مسیر ولایت باید استمرار داشته باشد، زیرا حرکت مسلمانان به یک دوره زمانی محدود نیست. وی افزود:عبارت «والذین آمنوا» نشاندهنده استمرار مسیر هدایت در میان امت اسلامی در چارچوب ایمان و شایستگیهای والای ایمانی است؛ مسیری که با الگوی کامل و برتر، یعنی امیرالمؤمنین علی علیهالسلام آغاز شد.
وی اظهار داشت: مسیر ولایت در هدایت مردم پس از رحلت پیامبر اسلام متوقف نشده و تا روز قیامت ادامه دارد، زیرا در غیر این صورت جامعه دچار آشوب میشود و گمراهان، منافقان و مفسدان در آن نفوذ میکنند و حتی دشمنان امت از جمله یهود بر اوضاع مسلط میشوند.
عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: مسیر هدایت هرگز تعطیل نشده و پس از پیامبر اسلام این مسئولیت بر عهده امام علی علیهالسلام قرار گرفت؛ شخصیتی که به دلیل کمال ایمانی، شایستگی ادامه این مسیر در چارچوب ولایت الهی و هدایت بر اساس قرآن کریم را داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسیر هدایت تنها به نسل معاصر پیامبر محدود نبود، بلکه امتدادی پیوسته و مرتبط با پیامبر در مسیر صحیح دارد.
رهبر جنبش انصارالله یمن همچنین گفت: هنگامی که امت اسلامی در حالی حرکت کند که از ولایت طاغوت جدا شده و به ولایت الهی پناه برده باشد و برای انجام مسئولیتهای بزرگ و مقدس خود قیام کند، از سوی خداوند مورد حمایت، یاری، پیروزی، قدرت و غلبه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: دشمنان تلاش میکنند امت اسلامی را از مسیر ولایت دور کنند تا این امت از افتخار حمل رسالت و انجام مسئولیتهای بزرگ محروم شود، از مهمترین عوامل قدرت خود دست بکشد، در مسائل سطحی و کماهمیت گرفتار شود و در نهایت در معرض گمراهی، فساد، استثمار و تحقیر قرار گیرد.
عبدالملک بدرالدین گفت: مشاهده میشود که یهود و مسیحیان میکوشند خود را با عنوان نور در برابر تاریکی و عدالت در برابر ظلم معرفی کنند، در حالی که به گفته او آنان از ستمگرترین، گمراهترین و فاسدترین افراد هستند.
وی ادامه داد: یهود تلاش میکنند امت اسلامی را از افتخار حمل رسالت و مفاهیم بزرگ و مقدس آن تهی کنند، بهگونهای که در میان بسیاری از مسلمانان نوعی شرم و نفرت نسبت به این مفاهیم شکل گیرد و این عناوین بهعنوان نشانهای از عقبماندگی تلقی شود.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: دشمنان میخواهند امت اسلامی به امتی مطیع آنان تبدیل شود و نقش و نفوذ آنان را بپذیرد و از آن حمایت کند.
وی هشدار داد: تسلیم شدن و پذیرفتن سلطه یهود یک فاجعه است، زیرا این امر به آنان امکان میدهد که امت اسلامی را بهراحتی مورد بهرهکشی و بردگی قرار دهند.
عبدالملک بدرالدین همچنین گفت: دشمنان هیچ خیری برای این امت نمیخواهند و همه پروژهها و طرحهای آنان ماهیتی تجاوزکارانه و جنایتکارانه دارد.
وی افزود: تمام دستورکارها و طرحهای دشمنان در نهایت با هدف تخریب امت اسلامی طراحی شده است.
رهبر جنبش انصارالله یمن با ابراز تأسف گفت: متأسفانه بسیاری از نظامها، دولتها، نخبگان، احزاب و جریانها در جهان اسلام نقش دشمنان را پذیرفتهاند.
وی ادامه داد: روابط بسیاری از نظامها با آمریکا، اسرائیل، یهود صهیونیست و کشورهای غربی بر پایه تبعیت و پذیرش دیکتهها و دستورات آنان شکل گرفته است.
عبدالملک بدرالدین گفت: بسیاری از این نظامها حتی در رسانههای خود از محتوای دیدارها و گفتوگوهایشان با یهودیان و مسیحیان سخن میگویند؛ دیدارهایی که طیف گستردهای از مسائل زندگی را در بر میگیرد.
وی تأکید کرد: موضع بیشتر دولتها و حکومتها در قبال تجاوز به نوار غزه در واقع ناشی از دیکتههای آمریکا و دستورالعملهای صهیونیستی است.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: در واقعیت جهان اسلام نوعی پذیرش شکل گرفته است که یهود صهیونیست و بازوهای آنان در جهان بر سرنوشت امت اسلامی مسلط باشند.
وی اظهار داشت: یهود صهیونیست حتی بهطور مستقیم در انتصابها و ساختار سلسلهمراتبی دولتها و حکومتها دخالت میکنند.
عبدالملک بدرالدین گفت: هر دولتی که دخالت یهود صهیونیست را نپذیرد با فشار، جنگ و حذف مواجه میشود.
وی خاطرنشان کرد: در جهان عرب و بخش بزرگی از جهان اسلام، معیار اصلی برای پذیرش مسئولان این است که مورد تأیید آمریکا باشند.
رهبر انصارالله یمن گفت: دونالد ترامپ اخیراً بهصراحت با نخستوزیری نوری المالکی در عراق مخالفت کرده است.
وی افزود: نام المالکی از فهرست نامزدهای نخستوزیری عراق حذف شد، زیرا آمریکا او را نمیپذیرد.
رهبر انصارالله یمن اظهار داشت: کار به جایی رسیده است که عنوان «مشروعیت» با مقبولیت نزد آمریکا گره خورده و کسانی که از نظر آمریکا و اسرائیل پذیرفته نیستند، حتی اگر بر اساس معیارهای رایج در کشور خود مشروع باشند، مشروعیتی برای آنان قائل نمیشوند.
وی تصریح کرد: حاکمان و مسئولانی که مورد قبول آمریکا و اسرائیل هستند، کسانیاند که با آنان همپیمان باشند، در برابرشان خضوع کنند، دستورکارهایشان را اجرا کنند و در خدمت منافع آنان باشند.
عبدالملک بدرالدین گفت: آمریکا و اسرائیل در پی آن هستند که ولایت امر و کنترل کامل بر ملتهای امت اسلامی و دیگر ملتها را در دست بگیرند.
وی تأکید کرد: از اشتباهات فاجعهبار این است که سیاست جلب رضایت آمریکا و اسرائیل و سازش و رامسازی در برابر آنان، به سیاستی اساسی برای بسیاری از دولتها و حتی ملتها تبدیل شود.
رهبر انصارالله یمن افزود: سیاست جلب رضایت به بهای اصول و ارزشهای دینی تمام میشود، حتی در سطح رابطه با قرآن کریم؛ بهگونهای که برخی آیات قرآنی در برنامههای درسی رسمی باقی میماند یا حذف میشود.
وی ادامه داد: از بدترین و زشتترین و جنایتبارترین اقداماتی که در برخی کشورهای عربی و اسلامی رخ میدهد، حذف و لغو آیات قرآن از کتابهای درسی رسمی برای جلب رضایت یهود است.
عبدالملک بدرالدین اظهار داشت: ولایت پذیری آگاهانه و عملی نسبت به خداوند برای کمال دین امت و برای حفاظت آن در برابر نفوذ در جایگاه امر و نهی و ولایت امر، امری اساسی است.
وی گفت: خطرناکترین نفوذ یهود و صهیونیسم جهانی در امت اسلامی، نفوذ در جایگاه ولایت امر است؛ زیرا این نفوذ فراگیر بوده و امکان کنترل کامل بر شئون مختلف زندگی ملتها را فراهم میکند.
رهبر انصارالله یمن افزود: هدف از نفوذ در ولایت امر، تخریب امت است، چرا که آنان دشمنانی هستند که برای گمراهسازی، فساد و سلب همه عناصر قدرت از امت تلاش میکنند.
وی تصریح کرد: یهود و مسیحیان در پی مبارزه با ولایت الهی هستند، در حالی که منافقان میکوشند امت را به پذیرش ولایت دشمنانش وادار کنند و این جنایتی بزرگ در حق امت است.
عبدالملک بدرالدین خاطرنشان کرد: برای امت اسلامی مهم است که به خداوند، کتاب او و هدایت الهی گوش فرا دهد و به سخنان منافقان که میخواهند آن را به سوی همپیمانی با یهود و مسیحیان سوق دهند توجه نکند، زیرا این مسیر در دنیا و آخرت برای امت فاجعهبار خواهد بود.
وی ادامه داد: جنایات یهود صهیونیست در فلسطین، لبنان و دیگر کشورها آشکار است و اهداف تجاوزکارانه آنان برای تسلط کامل بر امت اسلامی روشن شده است.
رهبر انصارالله یمن افزود: ارتکاب جنایات هولناک تجاوز جنسی به رفتاری تجاوزکارانه از سوی یهود صهیونیست تبدیل شده، بهگونهای که خود آنان نیز تصاویر این جنایات را منتشر میکنند.
وی تأکید کرد: یهود صهیونیست در قبال هیچ ملتی بهتر از رفتاری که با ملت فلسطین دارند، رفتار نخواهند کرد.
عبدالملک بدرالدین گفت: آنان نسبت به دیگر مقدسات اسلامی همچون بیتالله الحرام، مکه و مدینه نیز رفتاری بهتر از آنچه در قبال مسجدالاقصی، قدس و مسجد ابراهیمی دارند، نخواهند داشت.
وی خطاب به امت اسلامی اظهار داشت: ما در مرحلهای حساس و در اوج رویارویی قرار داریم و این وضعیت پیش از هر چیز نیازمند سطح بالایی از آگاهی و سپس احساس مسئولیت است.
رهبر انصارالله یمن افزود: همه گزینههایی که به امت تحمیل میشود، بهویژه مسیر تسلیم، راه نجاتی برای امت ندارد و تنها طمع دشمن را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: مسیر تسلیم در برابر دشمنان، آنان را بر این امت مسلط خواهد کرد.
رهبر انصارالله یمن گفت: مسیر نفاق و خیانت، مسیری خیرخواهانه برای امت اسلامی نیست و هیچ نجاتی در آن وجود ندارد؛ بلکه بهمعنای بهکارگیری توان، امکانات و تلاشها در خدمت دشمنی است که هرگز از دشمنی خود دست نخواهد کشید.
وی افزود: نتیجه قطعی و حتمی مسیر نفاق و خیانت، همانگونه که خداوند در قرآن کریم بیان کرده، پشیمانی و زیان خواهد بود.
رهبر انصارالله یمن با اشاره به سرانجام رویارویی با یهود صهیونیست مستکبر و مفسد در زمین اظهار داشت: عاقبت این تقابل همان است که در قرآن آمده است؛ «وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا».
وی تأکید کرد: بر ادامه تلاش برای تقویت پیوند با قرآن کریم در چارچوب ولایت الهی، پیروی از نور و هدایت آن و رهایی از ولایت طاغوت شیطانی ـ که در این عصر پرچم آن در دست یهود صهیونیست و پیشوایان کفر یعنی آمریکا و اسرائیل است ـ تأکید داریم.
عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: ما بر پایبندی خود به رویکرد قرآنی در موضعگیری در برابر دشمنان اسلام و انسانیت، یعنی یهود صهیونیست و پیشوایان کفر آمریکا و اسرائیل، تأکید میکنیم.
وی افزود: موضع ما در قبال دشمنان اسلام، موضعی قرآنی و مبتنی بر دستورات و رهنمودهای الهی در قرآن کریم است.
رهبر انصارالله یمن ادامه داد: موضع ما در برابر جنایت، سرکشی و تجاوز علیه امت اسلامی در فلسطین، لبنان و ایران، همچنین تجاوز علیه ملت یمن و تعرض به سوریه، موضعی روشن است.
وی اظهار داشت: رویکرد ما در قبال خطر دشمنان علیه کل امت اسلامی، ذیل عنوان شناختهشده آنان یعنی برپایی اسرائیل بزرگ و تغییر خاورمیانه، رویکردی قرآنی است.
عبدالملک بدرالدین هشدار داد: تهدید دشمنان همه مقدسات اسلامی، از جمله مکه و مدینه را در بر میگیرد.
وی تأکید کرد: موضع خصمانه ما در برابر دشمنان اسلام و مقابله با شرارت، طغیان، طرحها و دستورکارهای آنان، موضعی اصیل و برخاسته از قرآن است و به آن افتخار میکنیم.
رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: بر آمادگی خود برای مقابله با دشمنان با یاری خداوند و اعتماد به او، در هر مرحله از تشدید تنش یا هر تحول جدید در چارچوب وضعیت کنونی، تأکید میکنیم.
وی افزود: ما در قبال تحولات لبنان و فلسطین و نیز اقدامات ظالمانه و تجاوزکارانه آمریکا و آنچه در این زمینه لازم است، هماهنگی کامل با برادران مجاهد خود در محور جهاد، مقاومت و قدس داریم.
عبدالملک بدرالدین خاطرنشان کرد: به همه جریانها و طرفها در منطقه توصیه میکنیم از گرفتار شدن در دام آمریکا برای ورود به جنگ در خدمت دشمن صهیونیستی برحذر باشند.
وی تصریح کرد: آمریکا در تلاش است برخی جریانها و طرفهای منطقه را بهسمت ورود به یک نبرد فراگیر در خدمت یهود صهیونیست سوق دهد، هرچند این امر خطرات جدی برای آنان در پی خواهد داشت و نتیجه آن چیزی جز زیان، ننگ، خواری و پیامدهای سنگین نخواهد بود.