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مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد: روند بازسازی تأسیسات و اجرای پروژههای راهبردی فراتر از برنامه های پیش بینی شده در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت نفت، غلامعباس حسینی، مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره آخرین شرایط مجتمع های پارس جنوبی گفت: فرآیند بازسازی و بهسازی واحدهای آسیبدیده از نخستین روزهای بعد از حمله دشمن با تکیه بر توان داخلی آغاز شد و امروز با تلاش متخصصان و کارکنان صنعت گاز، روند اجرای این پروژهها با پیشرفتی فراتر از برنامههای پیشبینیشده در حال انجام است.
حسینی بومیسازی فرآیندهای فنی و استفاده حداکثری از تجهیزات و کالاهای ساخت داخل را از مهمترین عوامل موفقیت این پروژهها بدانست و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و دانش فنی متخصصان ایرانی، علاوه بر افزایش سرعت اجرای پروژهها، نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع خارجی داشته است.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی همچنین بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: در کنار تلاش مستمر کارکنان صنعت گاز برای حفظ پایداری تولید و تأمین انرژی، همکاری مردم و رعایت الگوی مصرف میتواند نقش مؤثری در حفظ تعادل شبکه انرژی کشور و استمرار خدماترسانی مطلوب به تمامی بخشها داشته باشد.