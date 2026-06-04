ریشه دندان پزشک قلابی در بهمئی کشیده شد
دادستان عمومی و انقلاب بهمئی از شناسایی دندانپزشک با مدرک جعلی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سیدمحمدحسین تقوینژاد، گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز فردی در حوزه خدمات دندانپزشکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب بهمئی افزود: پس از بررسیهای اولیه، مشخص شد این فرد بدون داشتن هیچگونه مدرک تحصیلی معتبر و مجوزهای قانونی، در منزل مسکونی خدمات دندانپزشکی ارائه می کرد.
وی ادامه داد: با دستور ویژه قضایی و با همکاری مأموران پلیس اماکن، متهم در محل فعالیت خود دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.
حجتالاسلام تقوینژاد ضمن هشدار جدی به افرادی که با جان و سلامت مردم بازی میکنند، تأکید کرد: دستگاه قضا در برخورد با متخلفان حوزه سلامت، هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و با متخلفان طبق قانون بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات درمانی، نسبت به رویت پروانه مطب و کارت نظامپزشکی درمانگر اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در اماکن غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه های اطلاعاتی و امنیتی یا مراجعه حضوری گزارش دهند.