به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین تقوی‌نژاد، گفت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت غیرمجاز فردی در حوزه خدمات دندانپزشکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بهمئی افزود: پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد این فرد بدون داشتن هیچ‌گونه مدرک تحصیلی معتبر و مجوزهای قانونی، در منزل مسکونی خدمات دندانپزشکی ارائه می کرد.

وی ادامه داد: با دستور ویژه قضایی و با همکاری مأموران پلیس اماکن، متهم در محل فعالیت خود دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

حجت‌الاسلام تقوی‌نژاد ضمن هشدار جدی به افرادی که با جان و سلامت مردم بازی می‌کنند، تأکید کرد: دستگاه قضا در برخورد با متخلفان حوزه سلامت، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و با متخلفان طبق قانون به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.