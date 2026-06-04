فرماندار خرم‌آباد گفت: عملکرد نانوایی‌ها به صورت هوشمند رصد می‌شود و واحد‌های متخلف در صورت ادامه تخلف، با کاهش و حتی قطع سهمیه آرد مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان در بازدید از نانوایی‌های خرم آباد، به مطالبات مردمی در خصوص کیفیت نان و نحوه خدمات‌رسانی نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: تیم‌های بازرسی و گشت‌های مشترک به طور مستمر از نانوایی‌های شهرستان بازدید و وضعیت عملکرد واحد‌ها را به‌طور دقیق ارزیابی می‌‌کنند.

وی افزود: شهرستان خرم‌آباد ۴۸۰ واحد نانوایی فعال دارد که بخش عمده‌ای از آنها عملکرد مطلوبی دارند و سهمیه آرد را بدون مشکل دریافت می‌کنند.

فرماندار خرم‌آباد تصریح کرد: سهمیه آرد نانوایی‌ها بر اساس شاخص‌های سامانه هوشمند تعیین می‌شود و واحد‌هایی که مرتکب تخلفاتی مانند کم‌فروشی، تراکنش‌های غیر واقعی یا سایر تخلفات شوند، به صورت خودکار با کاهش سهمیه مواجه خواهند شد.

درمنان با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ نانوایی شهرستان، عملکرد قابل قبولی دارند، خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از واحد‌های متخلف به دلیل عملکرد نامناسب با کاهش سهمیه مواجه شده‌اند و در صورت تداوم تخلف، سهمیه آنها به تدریج به صفر خواهد رسید.

وی تأکید کرد: نانوایی یک خدمت عمومی است و باید در اختیار افراد دارای صلاحیت قرار گیرد.

درمنان ادامه داد: کسانی که ضوابط و شاخص‌های تعیین‌شده را رعایت کنند، نه تنها با کاهش سهمیه مواجه نخواهند شد، بلکه در برخی موارد از مشوق‌ها و سهمیه‌های تشویقی نیز بهره‌مند می‌شوند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه رضایت مردم خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است، اظهار کرد: هدف اصلی از نظارت‌ها، ارتقای کیفیت نان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش رضایتمندی مردم است.