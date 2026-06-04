وزیران کشور ایران و پاکستان، امشب در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار محسن نقوی وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان، گفت: امیدواریم در دوره مسئولیت‌ ما برخی مسائل مهم دو کشور در حوزه مرزی و دو جانبه، به نتیجه های خوبی دست یابد.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم ۳ میلیارد دلاری تجارت دو کشور، ادامه داد: باید تلاش کنیم که این میزان به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

نقوی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار دوباره با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، گفت: من برای پیگیری موضوع های مشترک، آمادگی کامل دارم و درباره به نتیجه رسیدن گفت و گوهای کاهش تنش ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورم، امیدوارم.

وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان از توسعه روابط دو کشور در همه بعدها به خصوص اقتصادی و هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری استقبال کرد.

نقوی، ضمن ابلاغ سلام نخست وزیر پاکستان به مومنی، از وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای سفر به این کشور دعوت کرد.