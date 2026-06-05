پخش زنده
امروز: -
ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه ادعا کرد که شبانه چندین فرمانده ارشد امنیتی حماس را در نوار غزه ترور کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه ارتش اسرائیل ادعا شده است: «شب گذشته (پنجشنبه)، ارتش و سازمان امنیت اسرائیل به نوار غزه حمله کرده و اعضای ارشد دستگاه امنیت عمومی حماس را از میان برداشتند.»
بر اساس ادعای این بیانیه، در این حمله «حسن رباح حسن لبد» معاون رئیس دستگاه امنیت عمومی و یکی از چهرههای محوری در تصمیمگیری و تدوین دستورالعملهای دستگاه امنیتی حماس به شهادت رسیده است.
همچنین مطابق این ادعا، «عاصم امین شلاش شبیر»، «عبدالله عطا یونس ابوکلوب» و «محمد نعمان زکی ابومرک» نیز به شهادت رسیدهاند. در بیانیه آمده است که این افراد نقش محوری در تصمیمگیریهای دستگاه امنیتی حماس داشتند.