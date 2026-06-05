میدان بزرگ شهرری در نود و ششمین شب از اجتماعات معنوی «شب قرار»، میزبان مردم ولایتمداری بود که با حضور پرشور خود، جلوه‌ای تماشایی از همدلی، ایثار و ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب و نظام را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه رسیدن به صدمین ایستگاه از طرح مردمی «شب قرار»، میدان اصلی شهرری بار دیگر شاهد تجمعی بود که در آن پیر و جوان با شعار ایستادگی و وحدت گرد هم آمدند. این مراسم که اکنون به یکی از نماد‌های همبستگی اجتماعی در جنوب پایتخت تبدیل شده، در نود و ششمین نوبت خود بر محوریت مقاومت و گره‌گشایی از مشکلات با تکیه بر توان مردمی تأکید داشت.