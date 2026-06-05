تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا در دیدار‌های تدارکاتی پیش از آغاز جام‌جهانی مقابل حریفان خود متوقف شدند.

توقف اسپانیا و فرانسه در دیدار‌های تدارکاتی

توقف اسپانیا و فرانسه در دیدار‌های تدارکاتی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های دوستانه تیم های ملی فوتبال دیشب از ساعت ۲۰:۳۰ تیم ملی سوئد در ورزشگاه استرابری شهر سولنا به مصاف یونان رفت و در نهایت با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد.

ویکتور یوکرش (۵۳) و گوستاف نیلسن (۶۹) برای شاگردان گراهام پاتر و کنستانتینوس سیمیکاس (۱۰) و جورجیوس ماسوراس (۵+۹۰) برای تیم ۴۷ رنکینگ فیفا گلزنی کردند.

سوئد که در گروه ششم جام جهانی قرار گرفته در مرحله گروهی به ترتیب به مصاف تونس، هلند و ژاپن می‌رود.

همچنین در جذاب ترین دیدار دیشب از ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا در ورزشگاه آبانکا ریازور لاکرونیا به مصاف عراق رفت و در کمال شگفتی مقابل حریف آسیایی خود و تیم ۵۷ دنیا به تساوی یک - یک رضایت داد.

در دقیقه ۱۶ فران تورس که بازوبند کاپیتانی ماتادور‌ها را به بازو بسته بود، گل اول بازی را به ثمر رساند، اما مرچاس دوسکی دفاع چپ متولد هانوفر آلمان عراقی‌ها در دقیقه ۲۷ با یک ضربه تماشایی و از گوشه سمت چپ زمین حریف گل تساوی را وارد دروازه خوان گارسیا کرد.

البته اسپانیا در این بازی از ۹ بازیکنی بهره برد که در لیست این تیم برای جام جهانی نیستند.

همچنین داوید رایا، اونای سیمون، مارکوس یورنته، پائو کوبارسی، مارک کوکوریا، پدری، رودری، مارتین زوبیمندی، فابین رویز، لامین یامال، ویکتور مونوز، نیکو ویلیامز و میکل اویارزابال جزو ستارگان اسپانیا بودند که مقابل عراق به زمین نرفتند.

شاگردان لوییس دلا فوئنته ۱۹ خرداد آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از شروع جام را در ورزشگاه کواتموک پوبلا مکزیک مقابل پرو برگزار کرده و سپس در گروه H جام به ترتیب به مصاف کیپ ورد، عربستان و اروگوئه می‌روند.

عراق هم که به‌عنوان آخرین تیم جواز حضور در جام بیست و سوم را به دست آورد، ۲۰ خرداد در ورزشگاه سیت گیک ایلینویس مقابل ونزوئلا بازی تدارکاتی برگزار کرده و سپس در گروه به ترتیب به مصاف نروژ، فرانسه و سنگال می‌رود.

در آخرین بازی تیم‌های حاضر در جام جهانی فرانسه در ورزشگاه لوییس فونته‌نائو نانت از ساحل عاج میزبانی کرد که در این بازی هم یک شگفتی رقم خورد و این تیم با تمام ستارگانش مقابل ساحل عاج شکست خورد.

رایان چرکی در دقیقه ۴۵ خروس‌ها را پیش انداخت، اما در نیمه دوم ورق بازی برگشت و گوئلا دوئه (۵۳) و آماد دیالو (۸۴) برای تیم ۳۴ رنکینگ فیفا گلزنی کردند تا قهرمان جهان در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۸ و نایب قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ با شکست خانگی زمین را ترک کند.

تیم سوم رنکینگ دنیا پس از برگزاری بازی دوستانه با ایرلند شمالی ۱۸ خرداد به آمریکا رفته و در گروه نهم جام به ترتیب به مصاف سنگال، عراق و نروژ می‌رود.

همچنین شاگردان امرسه فائه هم در گروه پنجم جام به ترتیب مقابل اکوادور، آلمان و کوراسائو قرار می‌گیرند.