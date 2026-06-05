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میدان نماز شهرستان پیشوا امشب میزبان جمع کثیری از مردم ولایتمدار بود که در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با تجدید پیمان با رهبر شهید انقلاب، اراده خود را برای تداوم مسیر مقاومت به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان نماز پیشوا، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف جامعه بود که برای گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با مسیر ولایت گرد آمده بودند. شرکتکنندگان در این تجمع، حضور در این شبهای قرار را نمادی از همبستگی ملی و پاسخ دندانشکن به تلاشهای دشمن برای تضعیف اراده ملت دانستند.
حاضران در این مراسم تأکید کردند که هوشیاری در برابر «جنگ ترکیبی» و عملیات روانی دشمن، تکلیفی همگانی است و این ایستادگی تنها از مسیر تبعیت مطلق از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسی از مکتب امام خمینی (ره) میسر خواهد بود.