میدان نماز شهرستان پیشوا امشب میزبان جمع کثیری از مردم ولایت‌مدار بود که در نود و ششمین شب از اجتماعات مردمی، با تجدید پیمان با رهبر شهید انقلاب، اراده خود را برای تداوم مسیر مقاومت به نمایش گذاشتند.

حضور پرشور مردم پیشوا در نود و ششمین شب ایستادگی و بصیرت

حضور پرشور مردم پیشوا در نود و ششمین شب ایستادگی و بصیرت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان نماز پیشوا، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف جامعه بود که برای گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با مسیر ولایت گرد آمده بودند. شرکت‌کنندگان در این تجمع، حضور در این شب‌های قرار را نمادی از همبستگی ملی و پاسخ دندان‌شکن به تلاش‌های دشمن برای تضعیف اراده ملت دانستند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که هوشیاری در برابر «جنگ ترکیبی» و عملیات روانی دشمن، تکلیفی همگانی است و این ایستادگی تنها از مسیر تبعیت مطلق از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تاسی از مکتب امام خمینی (ره) میسر خواهد بود.