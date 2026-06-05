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طرحهای عمرانی و اشتغالزایی با حضور رئیس سازمان زندانها در مازندران به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این طرحها شامل ۲۴ واحد مسکونی بهمنظور اسکان و اقامت کارکنان و طرحهای اشتغال و مهارت آموزی زندانیان است که همزمان با بازدید محمدی، رئیس سازمان زندانها و مسئولان ارشد قضایی مازندران از جمله رئیسکل دادگستری و دادستان استان از اردوگاه کاردرمانی و حرفهآموزی ساری به بهرهبرداری رسید.
طرح انتقال آب آشامیدنی و دو کارگاه سبدبافی و صنایع چوبی با هدف توسعه امکانات رفاهی و اشتغال زندانیان در این مجموعه راهاندازی شد.
با افتتاح این دو کارگاه، بیش از ۱۰۰ زندانی در قالب برنامههای حرفهآموزی و اشتغالمحور مشغول به کار شدند.
در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی مازندران، کارگاههایی مانند تولید کفش، خیاطی و صنایع دستی نیز فعال است و زندانیان در این کارگاهها ضمن اشتغال، حقوق دریافت میکنند.
همچنین در نشست تخصصی مدیران کل استانی سازمان زندانها در ساری، براستمرار مدیریت زندانها بر مدار عقلانیت و داناییمحوری و مهارت آموزی تاکید شد.
رئیس سازمان زندانهای کشور در این نشست گفت: مدیریت مراکز همچنان بر مدار عقلانیت و داناییمحوری ادامه خواهد داشت و این رویکرد داناییمحور است که زمینه اداره مطلوب و کارآمد مراکز را فراهم میکند.
محمدی ضمن با اشاره به عملکرد مدیران و کارکنان این حوزه گفت: پایمردی، وفاداری و حضور متعهدانه مدیران و همکاران در مراکز اصلاحی و تربیتی در ایام جنگ تحمیلی، شایسته قدردانی است.
در ادامه این نشست، محورهای اولویتدار سازمان در سال جاری شامل توسعه کمی و کیفی منابع سازمانی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و صرفهجویی، ارتقاء امنیت پایدار زندانها با توسعه زیرساختهای فناورانه، هوشمندسازی و پدافند غیرعامل، توسعه نظام انگیزشی و ارتقای رفاه کارکنان و گسترش برنامههای اصلاحی، تربیتی، حمایتی و سلامتمحور مبتنی بر حقوق شهروندی و بهرهمندی زندانیان از عفوهای قانونی در راستای تعدیل جمعیت کیفری بررسی شد.