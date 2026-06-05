

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان حضور در مسابقات کاپ جهانی، ۱۵ خرداد ماه راهی آنتالیا ترکیه می‌شود و این مسابقات به صورت رسمی از ۱۹ خرداد ماه آغاز می‌شود.

نفرات حاضر در این مسابقات به شرح زیر است:

تیم کامپوند:

آرمین پاکزاد

علی هلالیان

فرهنگ خداپرست

میلاد رشیدی

بیتا عاشق زاده

گیسا بایبوردی

فاطمه باقری

شیوا بختیاری

سرمربی: اسماعیل عبادی

مربی: سودابه صادقی

تیم ریکرو:

صادق اشرفی

محمدحسین گلشنی

رضا شبانی

مبینا ملاجعفری

مبینا فلاح

سرمربی: لیلا سخایی