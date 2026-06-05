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تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای حضور در مرحله سوم مسابقات کاپ جهانی، ۱۵ خرداد ماه راهی ترکیه میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان حضور در مسابقات کاپ جهانی، ۱۵ خرداد ماه راهی آنتالیا ترکیه میشود و این مسابقات به صورت رسمی از ۱۹ خرداد ماه آغاز میشود.
نفرات حاضر در این مسابقات به شرح زیر است:
تیم کامپوند:
آرمین پاکزاد
علی هلالیان
فرهنگ خداپرست
میلاد رشیدی
بیتا عاشق زاده
گیسا بایبوردی
فاطمه باقری
شیوا بختیاری
سرمربی: اسماعیل عبادی
مربی: سودابه صادقی
تیم ریکرو:
صادق اشرفی
محمدحسین گلشنی
رضا شبانی
مبینا ملاجعفری
مبینا فلاح
سرمربی: لیلا سخایی