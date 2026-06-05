رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و انسداد‌های مقطعی در محور‌های منتهی به شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد کرمی‌اسد با تشریح جزئیات محدودیت‌های ترافیکی امروز جمعه ۱۵ خردادماه گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفر‌ها و بازگشت مسافران از استان‌های شمالی، محدودیت‌های ویژه‌ای در محور‌های مواصلاتی کشور اجرا می‌شود.

وی درباره محور کرج ـ چالوس و آزادراه تهران ـ شمال افزود: از ساعت ۱۲ امروز تردد خودرو‌ها به مقصد چالوس در آزادراه تهران ـ شمال (جنوب به شمال) محدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

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رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یک‌طرفه شده و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. پس از پایان اجرای طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محدودیت‌های محور هراز تصریح کرد: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها نیز به‌جز حاملان مواد سوختی و کالا‌های فاسدشدنی از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ امروز ممنوع خواهد بود.

به گفته وی، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور تهران ـ فیروزکوه ـ قائمشهر نیز گفت: در صورت افزایش بار ترافیکی، تردد انواع تریلر‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ در مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد بود.

وی از اعمال محدودیت در محور فشم نیز خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد وسایل نقلیه در انتهای محور فشم، محدوده پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در مسیر خروج از فشم انجام می‌شود.

سردار کرمی‌اسد درباره محور قدیم رشت ـ قزوین افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد کامیون‌ها و تریلر‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و کالا‌های فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ امروز ممنوع خواهد بود.

وی در پایان از رانندگان خواست با برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق پلیس راه و سامانه‌های رسمی دنبال کرده و با رعایت قوانین، سفر ایمن‌تری داشته باشند.