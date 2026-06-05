دعوت‌شدگان به اردوی تیم‌های ملی ووشو زنان و مردان در بخش تالو و ساندا زنان مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله رقابت‌های انتخابی درون‌اردویی تیم های ملی ووشو زنان و مردان در بخش تالو و رقابت درون‌اردویی تیم ملی ساندا زنان با حضور مربیان و داوران برگزار شد.

بر این اساس در تیم ملی تالو زنان بر اساس نتایج انتخابی و جمع‌بندی؛ زهرا کیانی، مینا پناهی، هلیا اسدیان و نرگس شهبازی واجد شرایط حضور در مرحله بعدی اردو شدند. در تیم ملی تالو مردان نیز شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده، ابوالفضل قره‌باغی و حسین قبله‌نما به اردو دعوت شدند.

نتایج مبارزه نخست انتخابی ساندا زنان نیز به شرح زیر است؛

وزن ۵۲ کیلوگرم: سوگند سینکایی (برنده) - سوگند سلیمی

وزن ۶۰ کیلوگرم: دیانا رحیمی (برنده) - سهیلا منصوریان

نفرات دعوت شده به اردو از ۱۷ خرداد در آکادمی ملی ووشو ایران تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.