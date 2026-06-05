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مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: مجوز ماده ۵۶ برای اجرای ابرطرح ۴.۸ همتی با مشارکت بخش خصوصی گرفته شده است و به زودی فراخوان انتخاب پیمانکار آن گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان فر بیان کرد: این مجوز پس از پیگیریها در سطح ملی اخذ شده و اگر طی ۲ماه آینده عملیاتی شود مشکل آب شرب شهرستان دزفول برای همیشه حل خواهد شد.
وی در خصوص کانال گورسفید نیز گفت: با توجه به اتفاقات رانندگی که سال گذشته در این منطقه افتاد بخشی از ایمن سازی کانال از محل اعتبارات داخلی انجام شد و تلاش میشود بقیه اقدامات در اولویت قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان آب و بری خوزستان تصریح کرد: همچنین از زهکش جنب پیام نور تداخل زه آب و فاضلاب داشت نیز بازدید و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.
صدریان فر به بازدید انجام شده برای حل تنش آبی شهرک خیبر، عدالت، انجیرک، سنجر، شمس آباد و پیام نور اشاره کرد و افزود: طی تصمیماتی که گرفته شد قرار است بخشی از چاهها تجهیز و بخشی دیگر حفاری شوند.
وی گفت: طرح انتقال آب به سمت سیاه منصور نیز به زودی آغاز خواهد شد.