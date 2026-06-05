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همزمان عید سعید غدیر خم، آیین عمامهگذاری جمعی از طلاب در شهرستان سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، آیین عمامهگذاری جمعی از طلاب در شهرستان سلماس برگزار شد.
در این مراسم معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم همراه بود، جمعی از طلاب حوزه علمیه سلماس ملبس به لباس روحانیت شدند و عمامه بر سر نهادند.
این آیین با حضور نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام والمسلمین دیرباز، برگزار شد و حال و هوایی ویژه به خود گرفت.
شرکتکنندگان در این مراسم، ضمن تبریک عید غدیر، این رویداد را گامی در مسیر ترویج فرهنگ دینی و تقویت جایگاه روحانیت در جامعه عنوان کردند.