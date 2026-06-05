مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده شهیدان تقوی و توسلمند ، از شهدای جنگ تحمیلی سوم ، دیدار کرد.

دیدار مدیرکل صدا و سیمای استان با خانواده شهیدان تقوی و توسلمند

دیدار مدیرکل صدا و سیمای استان با خانواده شهیدان تقوی و توسلمند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت گرامیداشت عید سعید غدید غم و به پاس ادای احترام به خانواده شهدای سادات، شب گذشته مدیر کل صدا وسیما به همراه فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه چرام و رئیس بنیاد شهید شهرستان چرام با خانواده شهید سید سجاد تقوی دیدار داشتند.

سید شهریار گنجی در دیدار با خانواده شهید سید سجاد تقوی در چرام گفت: شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل ممکن است و امروز زنده نگهداشتن یاد شهدا بر همه ما لازم است.

شهید سید سجاد تقوی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ در آبادان به دست نیرو‌های متجاوز آمریکایی و صهیونی به شهادت رسید.



همچنین به مناسبت عید غدیرخم امام جمعه شهر سوق، مدیر کل صدا و سیمای استان،بخشدار،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از پاسداران سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه،از خانواده شهید توسلمند از شهدای سادات جنگ تحمیلی سوم دیدار کردند.

سید شهریار گنجی در این دیدار،ضمن تبریک عید غدیر خم ،این عید را مهمترین عید اسلام دانست و گفت:غدیر روز ولایت و امامت و نشانه تداوم حرکت نبوت در مسیر امامت است تا امت اسلامی با فروغ نور ولایت، راه عدالت را بپیماید و با پیوند نبوت و امامت به سرچشمه علم و حکمت الهی دست یابد.

وی در ادامه به تکریم خانواده های شهدا پرداخت و افزود: بی شک ایثارگری‌ های شهدا ،ایمان و تقوایی شهدا موجب مقاومت و پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی سوم و حفظ نظام جمهوری اسلامی شد و تعجب جهانیان را برانگیخت، لذا مدیون خانواده‌ های شهدا هستیم.

مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: نسل ‌های آینده نیز مدیون خانواده‌ های شهدا هستند، از این رو احترام به خانواده شهدا از طرف همه مردم ایران است؛ چرا که حفظ نظام اسلامی بر پایه همین ایثارگری است، در حقیقت انقلاب مدیون خانواده شهدا است.

در ادامه پدر شهید توسلمند ،به خصوصیات اخلاقی،دینی،علمی شهید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین خصوصیات این شهید والامقام ولایت پذیری محض ایشان بود .

شهید توسلمند در اولین روز جنگ رمضان همزمان با شهادت امام امت در اصفهان با زبان روزه به فیض شهادت نائل آمد.