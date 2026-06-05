پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از آغاز کشت ذرت با رویکرد بهرهوری آب در ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی اعیان منش گفت: این کشت در سطح ۷۰۰ هکتار از مزارع شهرستان استهبان انجام خواهد شد.
او ادامه داد: کشت ذرت از اواخر اردیبهشت ماه در استهبان آغاز شده است و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.
اعیان منش بیان کرد: پیشبینی میشود از این میزان سطح زیر کشت، حدود ۵۴۰ هکتار به کاشت ذرت دانهای و ۱۶۰ هکتار به کشت ذرت علوفهای اختصاص یابد.
او افزود: بر اساس این برآوردها، در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ تن ذرت دانهای و ۹ هزار تن ذرت علوفهای برای مصرف خوراک دام شهرستان استهبان تولید میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان با اشاره به انتخاب ارقام زودرس و میانرس، بیان کرد: استفاده از این ارقام به دلیل نیاز آبی کمتر در دستور کار قرار دارد.
اعیان منش ادامه داد: به منظور افزایش کارایی مصرف آب در واحد سطح و ارتقای سطح تولید، طرحهای تحقیقاتی و ترویجی متنوعی از جمله طرح مقایسه ارقام مختلف ذرت در مزارع این منطقه در حال اجرا است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان در پایان گفت: این اقدامات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی انجام میگیرد.