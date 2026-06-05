حماسه کفن‌پوشان دیار ۱۵ خرداد، امسال ۶۳ ساله شد؛ مردمان غیور ورامین، پیشوا و قرچک با حضور در راهپیمایی‌های باشکوه، ثابت کردند که گذر زمان نه تنها غبار فراموشی بر شعله قیام ۱۳۴۲ ننشانده، بلکه اراده آنان را در مسیر ظالم‌ستیزی و استکبارستیزی استوارتر کرده است.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در شصت و سومین سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ که در دفاع از امام و مرجعیت شکل گرفته بود با برپایی راهپیمایی یاد و خاطره شهدای این قیام خونین را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان در ظالم ستیزی و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی تاکید کردند.

مردم ولایت مدار قرچک هم گلباران محل شهدای این قیام با آرمان‌های شهدا و رهبران تجدید پیمان کردند.