کتاب «روایت رهبری» نوشته سیدیاسر جبرائیلی، حاوی نکاتی جدید و منتشر نشده از نحوه انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۸ و بخش‌هایی منتشرنشده از خاطرات سیاسی ایشان است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، سه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اسلامی رخ داده است. نخست، رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی (ره) با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی. دوم، تعیین آیت‌الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی و سوم، تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی.

کتاب «روایت رهبری» روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکور است که نشان می‌دهد این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کرده‌اند.

در این کتاب برای اولین بار از مذاکرات شورای انقلاب و متن مذاکرات اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۴ و اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۸ استفاده شده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلسه رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در حضور امام رحمه‌الله در مهر۶۷ (۶ماه قبل از عزل آیت‌الله منتظری) در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین‌بار حضرت امام (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری آینده نظام مطرح می‌کنند.

کتاب «روایت رهبری» در ۶۴۰ صفحه توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.

در برشی از کتاب می خوانیم:

نهایتاً رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به رأی گذاشته شد.

٧۴ نفر از اعضا در جلسه حاضر بودند و برای تعیین رهبر به دو سوّم آراء نیاز بود. آراء شمارش شد. یکی از اعضای هیئت رئیسه گفت اگر ۵۰ نفر قیام کرده باشند، رأی آورده است. با شمارش آراء مشخّص شد ۶۰ نفر یعنی ۸۱ درصد حاضرین، برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قیام کرده‌اند. خود ایشان، امّا از جا برنخاست.

آقای خلخالی خطاب به ایشان گفت: «آقای خامنه‌ای! تو را به خدا خودت هم رأی بده!». آقای خزعلی میگوید: «تقریباً به اتّفاق به ایشان رأی دادیم ولی خود ایشان به خودشان رأی نداد و تواضع کرد.»

حضّار تکبیر گفتند و خبرگان، وظیفه‌ی تاریخی خود را به انجام رساند. آقای مشکینی به‌عنوان رئیس مجلس در خاتمه‌ی اجلاس گفتند: خدا را شکرگزاریم که ختم به خیر شد. امیدوارم ان‌شاءالله رضایت حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحناله‌الفداه) را جلب کرده‌ایم.