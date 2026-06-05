به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از بهره مندی ۹۱۰۰ خانوار شهر ارومیه از سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب با اجرای عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب خبر داد.

مجتبی نجفی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی پس از اصلاح شبکه آبرسانی درخیابان فتحی ۲، اقدام به اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در این منطقه نمود که در این راستا با اجرای دو کیلومتر شبکه جمع آوری در مدت زمان دو ماه و با صرف ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار، ۳۰۰ خانوار از مزایای شبکه مدرن فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.

وی، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان بهداری، انتهای خیابان انعام را از دیگر طرح‌های توسعه فاضلاب در ارومیه عنوان کرد و افزود: در این طرح یک هزار و ٥۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب با لوله سایز ۲۰۰ میلی متری پلی اتیلن با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا و ضمن ارتقای بهداشت عمومی، ۲۰۰ خانوار ساکن در این منطقه از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی همچنین از آغاز عملیات اجرای پروژه تکمیل خط انتقال فاضلاب ارومیه در باند شمالی کمربندی خاتم الانبیا از روبروی مجتمع فلزکاران تا فلکه ترمینال خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با طول حدود ٤ کیلومتر و سایز لوله ۱۲۰۰ میلیمتر با برآورد اولیه یک هزار میلیارد ریال در مدت زمان ۲٤ ماه اجرا می‌شود که با تکمیل پروژه، امکان توسعه شبکه فاضلاب در نواحی شمالی و شمال غرب ارومیه از جمله شهرک شاهد، بلوار کوهنورد، حکیم نظامی، اسلام آباد، بادکی و لاله و سالار، بلوار استاد شهریار فراهم خواهد شد. با بهره برداری از این طرح نیز ٨۶۰۰ خانوار از شبکه مدرن جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند خواهند شد.