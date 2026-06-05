خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تاکنون ۱۴ هزار و ۵۳۴ نفر از مشمولان سنجش (معادل ۹۵ درصد)، برای انجام سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوبت‌گیری کرده‌اند.، گفت: والدینی که هنوز اقدام به نوبت گیری برای طرح سنجش سلامت فرزندانشان نکرده‌اند تا پایان خرداد مهلت دارند تا از طریق سامانه «سیرت ۲» برای دریافت نوبت اقدام کنند، زیرا انجام این سنجش شرط لازم برای ثبت‌نام در پایه اول است.

حسنی افزود: پیش‌ثبت‌نام نوآموزان نیز از اول خردادماه از طریق سامانه `my.medu.ir` آغاز شده و تاکنون حدود۸۶ درصد این نوآموزان برای پیش ثبت نام اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه در این مرحله، مدارس به هیچ عنوان مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی نیستند و تمامی مراحل باید در بستر سامانه مذکور و به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: از اولیای دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم (میان‌پایه) می خواهیم به‌فوریت نسبت به ثبت‌نام و خرید کتب درسی سال تحصیلی آینده در سامانه مربوطه اقدام کنند تا در شروع سال تحصیلی این دانش آموزان بدون کتاب نباشند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از پذیرش ۱۷ هزار و ۲۰۰ نوآموز در پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز خبر داد.