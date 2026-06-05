پخش زنده
امروز: -
مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از باقیمانده محور میاندوآب-بوکان و طرح کنارگذر بوکان تا هفته دولت، یکی از گرههای ترافیکی مهم جنوب آذربایجانغربی برطرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور در جریان بازدید از محور میاندوآب-بوکان و پروژه کنارگذر بوکان اعلام کرد با تکمیل و بهرهبرداری از باقیمانده این مسیر تا هفته دولت، یکی از گرههای ترافیکی مهم جنوب آذربایجانغربی برطرف میشود.
مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور به همراه فرماندار بوکان از محور میاندوآب-بوکان و پروژه کنارگذر بوکان بازدید کرد و آخرین وضعیت اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داد.
خرمی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: کنارگذر بوکان به طول ۲۱ کیلومتر و با عرض بیش از ۲۴ متر یکی از بخشهای مهم کریدور بزرگراهی غرب کشور محسوب میشود که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در این منطقه خواهد داشت.
وی با اشاره به روند اجرای طرح افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی مسیر به همراه رمپهای اتصالی با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال تکمیل است.
مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و هماهنگیهای صورتگرفته، مقرر شده است باقیمانده مسیر تا هفته دولت سال جاری آماده بهرهبرداری شود تا مردم منطقه از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
خرمی با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی پروژه گفت: بهرهبرداری از کنارگذر بوکان موجب کاهش حجم ترافیک عبوری از داخل شهر خواهد شد و علاوه بر افزایش ایمنی تردد، نقش قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندههای زیستمحیطی ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه بخشی از برنامه توسعه کریدور بزرگراهی غرب کشور است و با بهرهبرداری کامل آن، شرایط مناسبتری برای جابهجایی مسافران و حملونقل کالا در این محور مهم فراهم خواهد شد.