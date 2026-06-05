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برنامههای برنامه «پرسشگر»، با بررسی نقش مشارکتهای مردمی در ارتقای نظام تعلیم و تربیت و «هفت»، با بازتاب فرهنگ بومی در سینما، از شبکههای آموزش و نیایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «پرسشگر»، این هفته با تمرکز بر ظرفیتسنجی الگوی مدارس هیأت امنایی، به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در ارتقای نظام تعلیم و تربیت میپردازد.
در این برنامه موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، و احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش، ابعاد مختلف الگوی مدارس هیأت امنایی، فرصتها و چالشهای پیش روی این مدل آموزشی و نقش خانوادهها و جامعه در فرآیند تربیت را بررسی میکنند.
همچنین رقیه فاضل، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، به صورت تلفنی در برنامه حضور خواهد داشت و دیدگاههای کارشناسی خود را درباره مشارکت مردمی در نظام آموزشی و تأثیر آن بر کیفیت تعلیم و تربیت ارائه میدهد.
برنامه «پرسشگر» با اجرای ناصر خیرخواه، امشب ساعت ۲۲، از شبکه آموزش به صورت زنده پخش میشود.
برنامه «هفت»، در بخش گفتگوی ویژه میزبان بهروز شعیبی میشود تا از قرار نمایش فیلمهای کوتاه بگوید.
پرونده ویژه این برنامه هم به بازتاب فرهنگ بومی در سینما با حضور رامتین شهبازی و احمد علی سجادی صدر میپردازد.
جواد طوسی و رضا صدیق هم در بخش دیگری از این برنامه سینمای جهان را مرور میکنند.
برنامه «هفت» ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.