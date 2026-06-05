به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، رسانه‌ها در انگلیس مهاجم را المنذر دقامه، ۲۱ ساله و دانشجوی سابق این دانشگاه انگلیس و تبعه عربستان سعودی معرفی کردند ، که پس از تیراندازی به یکی از ماموران ایمنی دانشگاه با تیرو کمان پولادی در محوطه خوابگاه دانشجویان به اقدام برای قتل متهم شده است. المنذر، همچنین به داشتن سلاح تهاجمی، دو فقره حمل یک شیء تیز و داشتن مواد مخدر متهم شده است. پلیس انگلیس اعلام کرد : که یک مامور ایمنی دانشگاه در دهه پنجاه زندگی‌اش روز پنجشنبه با این سلاح در دهکده دانشجویی در گیلدفورد هدف اصابت قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد وبرای درمان بیشتر به بیمارستانی در لندن منتقل شده است. دانشجویان به رسانه‌های محلی گفتند از این حمله تکان خوردند. آلن جامی، دانشجوی اقتصاد و تحلیل داده‌ها، به رادیو بی‌بی‌سی ساری گفت که دانشگاه "در شوک" است. میا لمب، دانشجوی مامایی هم گفت: "واقعاً انتظار ندارید چنین چیزی را در یک دانشگاه ببینید. "سرپرست گروه تحقیقاتی پلیس در این باره گفت: "ما می‌دانیم که این حادثه چقدر نگران‌کننده است، هم برای جامعه دانشگاه و هم برای ساکنان محلی اینجا در گیلدفورد، و افسران ما با سرعت در حال کار برای مشخص کردن شرایط کامل وقوع آن هستند. "جان گرونن افزود: "هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد این حادثه مربوط به تروریسم است". این افسر پلیس گفت: «ما همچنان از نزدیک با دانشگاه همکاری می‌کنیم و در این زمان. از مردم می‌خواهم که برای حفظ یکپارچگی تحقیقات، از گمانه‌زنی آنلاین خودداری کنند.» افزایش بی سابقه خشونت و ارتکاب به جرم در جامعه انگلیس از جمله دانشگاه‌های انگلیس به یکی از نگرانی‌ها در این کشور مبدل شده است. آماررسمی درباره «تعداد تهدید‌های جانی یا درگیری‌های ثبت‌شده در دانشگاه‌های انگلیس ارائه نشده است، اما نهاد ناظربر آموزش عالی انگلستان، Office for Students، در بزرگ‌ترین پیمایش خود گزارش کرده که بیش از ۱۴ درصد دانشجویان در سال آخر تحصیل گفته‌اند از زمان ورود به دانشگاه به نوعی خشونت یا تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند و بیش از ۲۴ درصد نیز آزار جنسی را گزارش کرده‌اند. این آمار مربوط به تجربه دانشجویان است و نه تعداد پرونده‌های پلیسی. داده‌های رسمی و پژوهش‌های موجود درباره خشونت و درگیری فیزیکی در این کشور نشان می‌دهد در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از نیم میلیون فقره «خشونت همراه با جراحت» و بیش از ۸۲۶ هزار مورد «خشونت بدون جراحت» ثبت کرده است. اما این آمار مربوط به کل جامعه است و تفکیک دانشگاهی ندارد. داده‌های رسمی درباره آزار، تهدید و جرایم جنسی در دانشگاه‌های انگلیس نیز نشان می‌دهد، این حوزه بیشترین میزان جرایم گزارش‌شده در دانشگاه‌ها را دارد. یک نظرسنجی بزرگ از بیش از پنجاه هزار دانشجوی سال آخر در انگلیس نشان داد: حدود یک‌سوم دانشجویان دختر تجربه آزار جنسی در دوران دانشگاه داشته‌اند. ۱۹ درصد آنان نیز نوعی خشونت یا تعرض جنسی را گزارش کرده‌اند. بررسی‌هایی که به تایید نهاد‌های ناظر در انگلیس رسیده همچنین نشان داده است بسیاری از موارد خشونت و جرایم هرگز به پلیس گزارش نشده است بنا بر این آمار واقعی ارتکاب به انواع جرایم در انگلیس بسیار بالاتری از آمار‌های اعلامی است