به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حجت الاسلام ترابی امام جمعه گنبدکاووس گفت:بنیانگذار جمهوری اسلامی با قیام ۱۵ خرداد خود نظام فکری خویش و آینده نظام سیاسی ایران را با استفاده از ظرفیت مردمی را پایه ریزی کرد و اسلام ناب محمدی را احیای کرد.

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حاج آخوند نوری‌زاد امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس به آثار مثبت پرداخت زکات اشاره کرد وگفت: ادای حقوق مال در راهی که خداوند تعیین کرده است موجب افزونی ثروت و وفور برکت می‌شود.

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حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آبادکتول گفت: امام راحل و امام شهید به خوبی توانستند کشور را با مدیریت خود از تهاجم دشمنان حفظ کنند و حضور نزدیک به صد شب مردم در خیابان‌ها نشانه گسترش تفکر فکری این دو بزرگوار است.

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حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله گفت: برای سلامت نگهداشتن خانواده باید مهارت‌های خوب زندگی کردن و سبک زندگی اسلامی را یاد بگیریم وبه فرزندانمان هم آموزش دهیم.

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حاج محمد آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله گفت: وظیفه هر مسلمانی است که در زندگی خود رسول الله را الگو قرار دهد، و از خط و مشی آن حضرت پیروی کند.

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حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی گفت: حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های امامین و شهداء انقلاب بر همه مسئولان و مردم واجب است.

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حجت‌الاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت گفت: اگر امروز روایت اول را نداشته باشیم یقیناً شکست می‌خوریم. ما باید خودمان با روایت اول از نظام و سران قوا حمایت کنیم و فرمایشات حضرت آقا را تبیین کنیم.

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حجت الاسلام شیخی امام جمعه ترکمن باگرامیداشت ۱۵خرداد گفت: قیام مردم ایران برپایه اعتقاد آغاز وباهمین اعتقادپیروزشد وباتداوم این اعتقاد مقابل دنیای کفر ایستاده است.

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حاج آخوند اونق امام جمعه اهل سنت ترکمن به کشاورزان توصیه کرد: بعد از برداشت محصول زمین‌های خود را آتش نزنند، چون علاوه بر خسارت به زمین‌های اطراف به موجودات مفید خاک صدمه می‌زنند.

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حجت‌الاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با اشاره به دشمنی نظام سلطه با ملت ایران، گفت: آمریکا و پیروانش از ایران قوی و مستقل می‌ترسندولی مردم ما در این صد شب ونیرو‌های مسلح ما با اقتدار خود قوی بودن ما را به خوبی نشان دادند.

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مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر با اشاره به مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونسیتی و آمریکایی بر اتحاد و همدلی بیش از پیش آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: تنها راه مقابله با دشمنان اتحاد و همدلی و مقاومت و پایداری در برابر آنان است.

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حجت الاسلام نادعلی رضا نژاد امام جمعه گالیکش گفت: در جنگ شناختی آمریکا دنبال ناامیدی مردم ایران است آنها امروز می‌خواهد ناامیدی جای امید و اختلاف جای اتحاد مقدس را بگیرد و مردم از بعثت خود چشم پوشی کنندپس باید مراقب باشیم و جنگ شناختی را خوب بشناسیم و به موقع به صحنه بیاییم.

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آخوندخوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهرضمن گفت: خیرخواهی برای همه انسان‌های مظلوم ودعوت به وحدت وهمدلی برای امت اسلامی، که نیاز امروزمسلمانان است، ازویژه گی‌های بارز حضرت امام خمینی (ره) بود.

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حجت الاسلام حسینی امام جمعه آق‌قلا با تقدیر از ایستادگی ملت ایران در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان، گفت: مقاومت، صبر و استقامت مردم مؤمن و انقلابی ایران در برابر استکبار جهانی، تحریم‌ها و جنگ ترکیبی دشمن، جلوه‌ای از روحیه ولایی و تقوای سیاسی برخاسته از مکتب غدیر و انقلاب اسلامی است.

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حجت الاسلام اشرفی امام جمعه مزرعه کتول گفت: مردم با حضور خود در تجمع شبانه به دشمنان ثابت کردند همه جوره پای نظام و انقلاب خود هستند.

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حجت الاسلام ریاحی امام جمعه نوکنده ضمن گرامیداشت روز ١۵ خرداد، این روز را نقطه عطفی در تاریخ کشور دانستند که سرآغاز انقلاب اسلامی شد.

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حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه دوزین گفت:مذاکره از موضع قدرت، نه ضعف و استیصال، صد روز ایستادگی و حضور بی‌سابقه‌ی ملت ایران، یک پدیده‌ی تاریخی و معجزه‌آسایی است که در جریان خود، معادلات قدرت جهانی را در هم ریخت.

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حجت‌الاسلام صفایی، امام جمعه شهر انبارالوم، با اشاره به اهمیت ۱۵ خرداد در تاریخ معاصر کشور، این روز را نماد بیداری، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استبداد دانست.

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حجت الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین شهر به بیچاره گی و درماندگی دشمن در میدان نبرد و میدان رسانه اشاره کرد و گفت: ما در زمینه شکست دشمن، نیازی به اعتراف از سوی دشمن نداریم، افکار عمومی دنیا متوجه شکست سخت دشمن آمریکایی و صهیونیستی در مقابل ایران شدند.

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حجت الاسلام رضا زاده امام جمعه بخش بهاران گفت: ملت بزرگ ایران برای خون خواهی امام شهید و برای بیرون راندن آمریکا از منطقه و نابودی کامل اسرائیل و پیروزی محور مقاومت مبعوث شده‌اند.

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حجت الاسلام سمیعی امام جمعه موقت خان ببین گفت: صد روز ایستادگی، اتحاد و مقاومت مردم باعث شد دشمن شکست بخورد و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب این ایستادگی باید تداوم داشته باشد.