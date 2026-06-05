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امام جمعه میاندوآب گفت: خط مقدم دفاع از مقاومت و جمهوری اسلامی، لبنان است و اگر در لبنان در مقابل دشمن ایستادگی نکنیم، دشمن جلو میآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب گفت: خط مقدم دفاع از مقاومت و جمهوری اسلامی، لبنان است و اگر در لبنان در مقابل دشمن ایستادگی نکنیم، دشمن جلو میآید.
حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه خیابان در بیش از سه ماه گذشته، اظهار کرد: این مردم نشان دادند که دلبسته نظام و انقلاب بوده و هستند.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه مردم در زیر تهدیدات دشمن نیز خیابان را ترک نکردهاند، گفت: این مردم در کنار حضور خود در خیابان و میادین برای دفاع از نظام و وطن، مطالباتی نیز دارند که یکی از آنها این است که همانطور که حزبالله لبنان ما را در جنگ رمضان تنها نگذاشت، ما نیز لبنان را تنها نگذاریم.
وی افزود: در جنگ رمضان حتی آنهایی که روزی شعار نه غزه، نه لبنان سر میدادند، دیدند که غزه و لبنان و ایران همه یک جبهه واحد بوده و هستند.
حسنزاده با اشاره به اینکه اخیرا نیز شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی حزبالله و جنوب لبنان را مورد تهدید و هجوم قرار داد، تصریح کرد: به دنبال این موضوع، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ع) فورا بیانیهای داد که اگر به جنوب لبنان حمله کنید ما نیز به شما حمله میکنیم و لذا سبب عقبنشینی رژیم صهیونیستی شد.
امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: باید به دشمن اولتیماتوم داد و در مقابلش شجاعت نشان دهیم که همین موضوع دشمن را سر جای خود مینشاند.
وی با بیان اینکه همه مسئولان همراه با نیروهای مسلح بوده و همانند آنها قدم بردارند، افزود: سیدحسن نصرالله میگفتند که من بر اندیشه امامین انقلاب واقف هستم و طبق آن عمل میکنم و ما نیز باید خود را به اندیشه رهبری و امامین انقلاب نزدیک کرد و بر این اساس عمل کنیم.
حسنزاده تصریح کرد: باید به موقع و بهجا عمل کرد و نطر امامین انقلاب این است که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید و رژیم غاصب صهیونیستی باید نابود شود.
امام جمعه میاندوآب افزود: ۵ هزار نفر لبنانی به خاطر ما شهید شدند و خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی، لبنان است و اگر در لبنان در مقابل دشمن ایستادگی نکنیم، دشمن جلو میآید.
وی همچنین به سالروز قیام ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: قیام خونین ۱۵ خرداد نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است.