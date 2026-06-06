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مردم ولایتمدار استان همدان دیشب نیز با حضور حماسی خود به یاد رهبر شهید انقلاب بر بیعت ابدی خود با آرمانهای ولایت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این روزها شبنشینیها حالا دیگر جای خودش را به شبگردیهای مقاومت، ایستادگی، غیرت و عزت در صحن مطهر خیابانها داده است.
شهرها و روستاهای استان همدان هر روز، سر قرار شبانه برای دفاع از این آب و خاک، برای سر دادن فریاد خونخواهی رهبر شهید و شهدایی که پیر و جوان، زن و مرد، کودک و هزاران آرزوی به خاک رفته دیگر، مظلومانه به خاک و خون غلتیدند، در خیابانها مستحکم و با اراده حضور مییابند.