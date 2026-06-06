به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این روز‌ها شب‌نشینی‌ها حالا دیگر جای خودش را به شبگردی‌های مقاومت، ایستادگی، غیرت و عزت در صحن مطهر خیابان‌ها داده است.

شهر‌ها و روستا‌های استان همدان هر روز، سر قرار شبانه برای دفاع از این آب و خاک، برای سر دادن فریاد خونخواهی رهبر شهید و شهدایی که پیر و جوان، زن و مرد، کودک و هزاران آرزوی به خاک رفته دیگر، مظلومانه به خاک و خون غلتیدند، در خیابان‌ها مستحکم و با اراده حضور می‌یابند.