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مردم همدان در نود و هفتمین شب از «قرار شبانه»، اتحاد و همدلی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پس از گذشت ۹۷ شب از آغاز تجمعهای شبانه حالا که دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی سعی در ایجاد ترس، تردید، ناامیدی و بدگمانی دارد، مردم مستحکمتر از قبل به خیابان آمده با تاکید بر گوش سپردن به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، از مسئولان میخواهند آنها هم به تبعیت از رهبر هوشیارانه عمل کنند.
مردم همدان در این اجتماع بار دیگر اتحاد، همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند و بر ضرورت حمایت از کشور تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی، اعلام کردند که تا آخرین نفس در مسیر ولایت قدم برداشته و حافظ دستاوردهای نظام اسلامی خواهند بود.