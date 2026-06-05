پیکر مطهر شهید پاسدار «قدرت زرنگاری» از شهدای مظلوم تنگه هرمز، با حضور اقشار مختلف مردم در جزیره هرمز تشییع و در گلزار شهدای این جزیره به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز «قدرت زرنگاری» چهارم خرداد امسال هنگام پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از مراحل شناسایی، به‌تازگی به آغوش خانواده و مردم شهیدپرور جزیره هرمز بازگشته است.

فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز با اشاره به مظلومیت این شهید جوان گفت: این شهید نماد غیرت، مقاومت و روحیه ایثار نسل جوان ایران اسلامی است.

سرهنگ حجت‌الله سالاری افزود: شهادت این جوان هرمزی بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت.

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مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید والامقام امروز جمعه ساعت ۱۵ از یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز به سمت گلزار شهدای این جزیره برگزار شد.