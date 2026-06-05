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بیمه مرکزی اعلام کرد: همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی بدون بیمهنامه شخص ثالث، میتوانند از فردا شنبه ۱۶ خرداد تا پایان ۳۰ خرداد نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کنند و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه بهرهمند شوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بیمه مرکزی اعلام کرد: همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی بدون بیمهنامه شخص ثالث، میتوانند از فردا شنبه ۱۶ خرداد تا پایان ۳۰ خرداد نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کنند و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه بهرهمند شوند.