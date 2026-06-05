نیروگاه شهید رجایی با انجام تعمیرات دوره ای برای ورود به فصل گرما و تامین برق پایدار آماده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نیروگاه شهید رجایی قزوین یکی از نیروگاه‌های مهم کشور در مسیر پایداری شبکه برق است.

این روزها، تلاش شبانه‌روزی کارکنان و مهندسان این مجموعه بر آن است که واحدهای تولیدی با حداکثر توان در مدار باقی بمانند و برق مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور در روزهای گرم سال بدون وقفه تأمین شود.

در کنار تولید مستمر برق، عملیات تعمیرات اساسی واحدها نیز با برنامه‌ای فشرده‌تر از زمان‌بندی اولیه انجام شد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، نقش مهمی در افزایش راندمان، بهبود عملکرد تجهیزات و آمادگی بیشتر نیروگاه برای ماه‌های گرم سال دارد.



