به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس صابر گفت: سرمایه‌گذارانی که سال‌های گذشته در شهرک‌های صنعتی زمین دریافت کرده و تاکنون هیچ اقدامی برای راه اندازی واحد‌های صنعتی انجام نداده‌اند، پس از فرایند پایش و طرح در کمسیون بند «خ» برنامه هفتم توسعه و موجّه نبودن تاخیر در اجرای طرح، قرارداد آنها فسخ خواهد شد.

وی با تأکید بر سیاست احیای واحد‌های صنعتی راکد استان و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی که پای کار تولید هستند، افزود: بر اساس قانون، زمین‌های صنعتی از افرادی که این زمین‌ها را احتکار کرده‌اند، گرفته شده و پس از پرداخت بهای خرید زمین در زمان عقد قرارداد، این زمین به سرمایه گذار دارای اهلیت واگذار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: گیلان ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی دارد که بزرگترین آن‌ها شهرک صنعتی سپیدرود رشت است.