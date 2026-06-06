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مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، ضامن پایداری شبکه در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، با تأکید بر نقش کلیدی مشترکان در عبور موفق از روزهای گرم سال، گفت: هر خانه میتواند به یک «نیروگاه مجازی» تبدیل شود و با مدیریت صحیح مصرف برق، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا کند.
وی افزود: در شرایطی که افزایش دما موجب رشد فزاینده مصرف برق در بخشهای مختلف میشود، همکاری مردم در کاهش مصرف در ساعات اوج بار، از اهمیت ویژهای برخوردار است. خاموش کردن وسایل برقی پرمصرف غیرضروری، استفاده حداکثری از نور طبیعی روز، خاموش کردن لامپهای اضافی و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، از جمله راهکارهای ساده اما مؤثر در مدیریت مصرف برق به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان تاکید کرد: مشارکت هر خانواده در صرفهجویی برق، معادل تولید بخشی از انرژی مورد نیاز شبکه است و به همین دلیل از مفهوم «نیروگاه مجازی» برای توصیف این همکاری ارزشمند استفاده میشود.
مرادی با قدردانی از همراهی شهروندان در استان اصفهان گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با همدلی و مسئولیتپذیری مشترکان، میتوان علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق، از بروز محدودیتهای ناخواسته جلوگیری کرد و برق پایدار را برای بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی تأمین نمود.
وی از تمامی مشترکان خواست با رعایت الگوهای مصرف بهینه، صنعت برق را در تأمین انرژی پایدار یاری کنندو نقش خود را در تبدیل هر خانه به یک نیروگاه مجازی ایفا کنند.